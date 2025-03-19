Подтверждена совместимость Jatoba и BarsUp.Access Manager

Российские компании «Газинформсервис» и «БАРС Груп» завершили тестирование, которое подтвердило полную совместимость системы управления базами данных Jatoba (версия 6.4.1) и системы управления доступом BarsUp.Access Manager (версия 1.2.35). Это решение особенно актуально для государственных учреждений, финансовых организаций и предприятий, работающих с конфиденциальной информацией. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

По результатам проведенного тестирования подтверждена техническая совместимость СУБД Jatoba компании «Газинформсервис» c программным обеспечением BarsUp.Access Manager российского эксперта и разработчика цифровых решений для государства, бизнеса и человека, компании «БАРС Груп».

Интеграция Jatoba и BarsUp.Access Manager отвечает самым строгим требованиям информационной безопасности, позволяя компаниям и организациям минимизировать риски утечки данных и обеспечить непрерывность работы критически важных систем.

BarsUP.AM — это ПО, относящееся к классу систем средств защиты информации и реализующее технологию единой точки доступа к информационным системам, управления доступом и идентификаторами, аутентификации и регистрации событий безопасности. Вместе с защищенной СУБД Jatoba, сертифицированной ФСТЭК России в соответствии с приказом №64 от 14 апреля 2023 г., они создают щит против киберугроз.

«Это первый шаг на пути к сотрудничеству наших компаний, который направлен на то, чтобы повысить защищенность данных средствами СУБД Jatoba. В свою очередь, эти данные хранятся в прикладных системах, разработчиком которых выступает "БАРС Груп"», — сказал Алексей Белей, директор по продажам СУБД Jatoba.

«Интеграция решений СУБД Jatoba и системы защиты информации BarsUp.Access Manager — важный этап в развитии наших продуктов. Это сотрудничество направлено на обеспечение надежности и безопасности информационных систем, предоставляя нашим клиентам современные отечественные решения, соответствующие самым высоким стандартам. Мы гордимся возможностью объединить наши усилия для создания эффективных инструментов, которые отвечают вызовам цифровой экономики», — сказал Анатолий Младшев, заместитель генерального директора АО «БАРС Груп».

Анатолий Младшев также отметил, что совместная работа над интеграцией позволяет предложить рынку комплексные решения, обеспечивающие безопасность и надежность информационных систем. Данная инициатива является частью стратегии компании по поддержке отечественных технологий и укреплению позиций российских разработчиков на рынке ИТ-решений.