Разделы

ПО Софт
|

Специальное ПО «Индигирка» и ОС Astra Linux — комплексная безопасность критически важных объектов

ГК Astra Linux и группа компаний «Сигма», разработчик программно-аппаратных решений для обеспечения безопасности объектов, сообщают об успешном завершении тестирования специального ПО (СПО) «Индигирка» на совместимость с операционной системой Astra Linux, в том числе ее актуальным обновлением 1.7.

СПО «Индигирка» – это созданное специалистами ГК «Сигма» кроссплатформенное решение для организации автоматизированных рабочих мест дежурных операторов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, охранного телевидения и контрольно-пропускных пунктов в интегрированных системах безопасности. СПО «Индигирка» работает совместно с оборудованием ИСБ производства ГК «Сигма» и обеспечивает прием информации о тревожных событиях, интерактивное отображение состояния охраняемых объектов на графических планах, а также управление техническими средствами охраны, которые использует персонал служб безопасности. Продукт ориентирован на применение в связке с российскими аппаратными платформами и защищенными ОС, в том числе с Astra Linux. СПО «Индигирка» полностью соответствует требованиям 188-ФЗ и входит в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры.

Для испытаний совместимости решений эксперты использовали СПО «Индигирка» версии 1.2.1.6870 и дистрибутивы ОС Astra Linux Special Edition, включая обновление 1.7. В результате комплекса проверок было выявлено, что «Индигирка» корректно устанавливается и работает в среде защищенной ОС. Пользователям доступен весь функционал продуктов, в том числе применение цифровой подписи. После завершения тестов СПО «Индигирка» получило официальный сертификат № 6856 / 2021 в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux.

«Применение ОС Astra Linux в связке с СПО «Индигирка» позволит выстроить комплексные системы безопасности, способные успешно противостоять попыткам несанкционированного проникновения и воздействия. Мы будем продолжать сотрудничество с ГК «Сигма» в рамках программы Ready for Astra Linux и планируем в будущем провести сертификацию других совместных решений», — отметил Евгений Векшин, директор по продуктам ГК Astra Linux.

10 простых шагов: как эффективно внедрить ИИ в бизнес
Искусственный интеллект

«СПО “Индигирка” – это кроссплатформенное решение, рассчитанное на работу с различными операционными системами. Но уже в начале работы над нашим продуктом мы выбрали Astra Linux в качестве основной ОС. Совместная работа с Astra Linux наиболее полно отвечает требованиям, которые выдвигает российский рынок систем безопасности в области защищенных ИТ-решений. Интегрированные системы безопасности и комплексы технических средств охраны производства ГК «Сигма», построенные с применением СПО «Индигирка» под управлением Astra Linux, используются для защиты важных инфраструктурных объектов энергетики и нефтехимической отрасли, входят в состав КТСО, принятых на снабжение в МО РФ», — сказал Сергей Левин, главный конструктор ГК «Сигма».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google вознамерился лишить работы программистов всего мира. Создана сверхумная нейросеть, которая пишет сложные программы по описанию

В WhatsApp гигантская «дыра». Кто угодно может прочитать чужие удаленные сообщения

Свежее обновление Windows 11 заставляет работать в браузере Edge и поисковике Bing. Пользователи негодуют

Обновления ПО Nvidia «разбудили» на ее видеокартах секретный чип. Системам это пошло на пользу

Древняя юридическая лазейка позволяет спецслужбам США следить за российскими пользователями WhatsApp

Хакеры переключились на Linux. Зафиксирован взрывной рост атак на ОС этого семейства

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Кофе для занятых и ленивых: выбираем самую функциональную кофемашину

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

10 приложений для хранения бонусных карт магазинов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

5 научно-фантастических концепций, которые теоретически можно воплотить

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022