Специальное ПО «Индигирка» и ОС Astra Linux — комплексная безопасность критически важных объектов

ГК Astra Linux и группа компаний «Сигма», разработчик программно-аппаратных решений для обеспечения безопасности объектов, сообщают об успешном завершении тестирования специального ПО (СПО) «Индигирка» на совместимость с операционной системой Astra Linux, в том числе ее актуальным обновлением 1.7.

СПО «Индигирка» – это созданное специалистами ГК «Сигма» кроссплатформенное решение для организации автоматизированных рабочих мест дежурных операторов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, охранного телевидения и контрольно-пропускных пунктов в интегрированных системах безопасности. СПО «Индигирка» работает совместно с оборудованием ИСБ производства ГК «Сигма» и обеспечивает прием информации о тревожных событиях, интерактивное отображение состояния охраняемых объектов на графических планах, а также управление техническими средствами охраны, которые использует персонал служб безопасности. Продукт ориентирован на применение в связке с российскими аппаратными платформами и защищенными ОС, в том числе с Astra Linux. СПО «Индигирка» полностью соответствует требованиям 188-ФЗ и входит в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры.

Для испытаний совместимости решений эксперты использовали СПО «Индигирка» версии 1.2.1.6870 и дистрибутивы ОС Astra Linux Special Edition, включая обновление 1.7. В результате комплекса проверок было выявлено, что «Индигирка» корректно устанавливается и работает в среде защищенной ОС. Пользователям доступен весь функционал продуктов, в том числе применение цифровой подписи. После завершения тестов СПО «Индигирка» получило официальный сертификат № 6856 / 2021 в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux.

«Применение ОС Astra Linux в связке с СПО «Индигирка» позволит выстроить комплексные системы безопасности, способные успешно противостоять попыткам несанкционированного проникновения и воздействия. Мы будем продолжать сотрудничество с ГК «Сигма» в рамках программы Ready for Astra Linux и планируем в будущем провести сертификацию других совместных решений», — отметил Евгений Векшин, директор по продуктам ГК Astra Linux.

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«СПО “Индигирка” – это кроссплатформенное решение, рассчитанное на работу с различными операционными системами. Но уже в начале работы над нашим продуктом мы выбрали Astra Linux в качестве основной ОС. Совместная работа с Astra Linux наиболее полно отвечает требованиям, которые выдвигает российский рынок систем безопасности в области защищенных ИТ-решений. Интегрированные системы безопасности и комплексы технических средств охраны производства ГК «Сигма», построенные с применением СПО «Индигирка» под управлением Astra Linux, используются для защиты важных инфраструктурных объектов энергетики и нефтехимической отрасли, входят в состав КТСО, принятых на снабжение в МО РФ», — сказал Сергей Левин, главный конструктор ГК «Сигма».