Wone IT обеспечила защитой от кибератак цифровую платформу для грузовладельцев и перевозчиков Factory5

ИТ-интегратор полного цикла Wone IT завершил проект для компании Factory5 по защите доменов и высоконагруженного портала, обслуживающего весь отечественный рынок индустриальной логистики.

Реализация проекта заняла 5 месяцев. Wone IT провела анализ инфраструктуры Factory5 и предложила оптимальное решение — в ходе пилотных испытаний для интеграции был выбран продукт «Вебмониторэкс ПроWAF».

На начальных этапах специалисты Wone IT осуществили конфигурацию файлов, перенаправили трафик и успешно решили задачи по распределению ролей для развертывания и администрирования. Также была подготовлена вся необходимая документация и регламенты. В ходе работы стало очевидным, что требуются дополнительная настройка и обновления для унификации и сборки контейнеров с переменными окружениями.

На третьем этапе основной задачей стало проведение тестирования по различным сценариям. Средство защиты веб-приложений «Вебмониторэкс ПроWAF» должно было как детектировать уязвимости периметра ИТ-инфраструктуры при помощи встроенного сканера, так и выполнять функцию межсетевого экрана – отражать веб-атаки.

На завершающих этапах эксперты Wone IT системно провели комплексное обучение по настройке правил блокировки атак для каждого конкретного веб-приложения. Это минимизировало расходы на настройку и поддержку ПО для каждого отдельного приложения и его обновлений. Был решен и ряд других вопросов, связанных с ложными срабатываниями, активностью атак, хитов, вредоносного траффика и виртуальных исправлений.

На завершающих этапах эксперты Wone IT системно провели комплексное обучение по настройке правил блокировки атак для каждого веб-приложения. Это минимизировало расходы на настройку и поддержку ПО. Был решен и ряд других вопросов, связанных с ложными срабатываниями, активностью атак, хитов, вредоносного траффика и виртуальных исправлений.

В результате работы специалистов Wone IT была реализована комплексная защита веб-ресурсов Factory5 в интернете. По итогам проведенных тестирований система успешно предотвращает атаки, связанные с рисками безопасности из списка OWASP Top 10. Кроме того, эксперты автоматизировали процессы выявления уязвимостей и непрерывного сканирования. Также были учтены возможности как горизонтального, так и вертикального масштабирования системы, что обеспечивает ее гибкость и адаптивность к изменениям.

«Специалисты Wone IT в установленные сроки смогли справиться со всеми поставленными задачами. Мы убедились, что опубликованные ресурсы теперь находятся под надежной защитой и постоянным контролем. Благодарим представителей «Вебмониторэкс» и интегратора за отличную работу! Можем рекомендовать компанию Wone IT, как надежного партнера с высоким уровнем экспертизы и ответственным подходом к делу», — отметил руководитель блока ИБ Factory5 Сергей Тимофеев.