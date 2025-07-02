K2 Cloud и «Вебмониторэкс» объединяют возможности для усиленной защиты веб-приложений

K2 Cloud, российский облачный провайдер с экспертизой интегратора, и компания «Вебмониторэкс», разработчик ИБ-решений для защиты веб-приложений, микросервисов и API, объявляют о партнерстве. Совместное решение позволит клиентам K2 Cloud защитить свои веб-приложения от кибератак с помощью WAF (Web Application Firewall) от «Вебмониторэкс». Об этом CNews сообщили представители K2 Cloud.

«Согласно исследованиям, 26% успешных атак в 2024 г. были совершены через веб-приложения, — отметила Анжелика Захарова, менеджер продукта K2 Cloud. — Наше партнерство с «Вебмониторэкс» решает эту проблему комплексно: обеспечивает быстрое развертывание средств защиты для клиентских сервисов, соответствует требованиям 152-ФЗ и сокращает затраты на безопасность по сравнению с традиционными подходами. Решение включает защиту от всех видов веб-атак, включая SQL-инъекции, XSS, подбор учетных данных и защиту API, что особенно актуально для современных цифровых сервисов».

Облачная модель защиты особенно востребована в текущих условиях, когда скорость развертывания и гибкость становятся критически важными. Решение доступно для подключения в несколько кликов и начинает работать уже через 10 минут после активации, автоматически масштабируется под нагрузку. Встроенные механизмы анализа трафика с точностью 99,7% позволяют выявлять даже сложные многоэтапные атаки. Технология машинного обучения обеспечивает адаптацию к новым угрозам в режиме реального времени, а встроенная система репутаций блокирует подозрительные IP-адреса на основе глобальной базы данных угроз.

«За последние годы спрос на облачные WAF-решения в России вырос в несколько раз, — сказала коммерческий директор «Вебмониторэкс» Ольга Мурзина. — Статистика показывает, что средний ущерб от атаки на веб-приложения для бизнеса превышает несколько миллионов рублей в час простоя. Совместное решение с K2 Cloud предоставляет клиентам enterprise-уровень защиты без необходимости сложных внедрений и больших капитальных затрат. А возможности глубокого анализа трафика и распознавания форматов данных, а также собственная бессигнатурная, регулярно обновляемая библиотека детектов позволяют предотвратить утечку информации, что особенно важно для компаний, работающих с персональными данным».

Решение уже доступно для клиентов K2 Cloud и включает в себя все особенности облачного WAF от «Вебмониторэкс»: защиту от OWASP Top-10 угроз, мониторинг безопасности 24/7, защиту API и приложений, а также интеграцию с SIEM-системами для комплексного управления информационной безопасностью. Особое внимание уделено простоте управления: весь функционал доступен через интуитивно понятный веб-интерфейс или API для автоматизации процессов.