«Линза» и Servicepipe объявили о начале партнерства

Лаборатория инновационной защиты «Линза» и российский разработчик продуктов для высокоточного контроля трафика Servicepipe заключили соглашение о партнерстве. В рамках соглашения «Линза» выступит интегратором компании Servicepipe.

Сотрудничество подразумевает проведение совместных мероприятий, обучение специалистов ИБ-интегратора, внедрение и адаптацию решений Servicepipe под проекты заказчиков, развитие партнерской сети и вывод решений вендора на новые сегменты рынка.

«Партнерство с „Линза“ открывает для нас новые возможности по внедрению наших решений в сложные и высоконагруженные инфраструктуры. Команда интегратора обладает экспертизой, которая позволяет быстро адаптировать технологии под реальные сценарии заказчиков, — отметил руководитель отдела по работе с партнерами Servicepipe Николай Озивский. — Рассчитываем, что совместные проекты станут драйвером для дальнейшего развития и масштабирования экосистемы продуктов Servicepipe».

«Мы высоко ценим технологический уровень продуктов Servicepipe, но особенно важно для нас, что нашего нового партнера характеризуют открытость, адаптивность и готовность глубоко включаться в задачи заказчика. Это соответствует нашим ценностям как интегратора и внушает уверенность в успехе нашего сотрудничества», — отметил менеджер по развитию бизнеса компании «Линза» Кирилл Романов.