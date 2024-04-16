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Netwell заключила дистрибьюторское соглашение с отечественным разработчиком технологий высокоточной защиты Servicepipe

Компании Netwell и Servicepipe объявили о заключении соглашения, согласно которому Netwell становится официальным дистрибьютором продуктов Servicepipe на территории России. Официальное партнерство между компаниями подтверждает, что Netwell обладает всей необходимой технической экспертизой и возможностями по обеспечению бесперебойных поставок продукции клиентам. Об этом CNews сообщили представители Netwell .

Теперь в продуктовой линейке Netwell доступны для заказа программно-аппаратные комплексы для защиты от сетевых атак класса DDoS — Servicepipe DosGate, а также платформа высокоточной фильтрации трафика Servicepipe Cybert для защиты веб-ресурсов от ботовой активности.

Использование решения DosGate позволяет получить производительность очистки сети от DDoS до 400 Gbps и 400 Mpps на одной аппаратной платформе, обеспечивая защиту от L3–L7 DDoS-атак. Система Cybert детектирует и блокирует даже единичные вредоносные запросы, защищая сайты, веб-приложения и API от парсеров, флуда и низкочастотных DDoS-атак, сканеров уязвимостей, автоматизированного выкупа товаров и других атак на бизнес-логику, а также от угроз из списков OWASP, включая автоматизированные атаки нулевого дня.

Как отмечают в Netwell, в портфель компании включаются только те ИT-решения и продукты, в надежности и качестве которых нет никаких сомнений. Эксперты компании постоянно повышают свою квалификацию и досконально изучают новые продукты, чтобы на их основе создавать комплексные решения даже под самые специфические запросы заказчиков. Системы Servicepipe могут поставляться заказчику в различных вариантах — как программно-аппаратные комплексы или в составе виртуальных серверов.

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