BI.Zone: киберпреступники стали чаще атаковать российскую науку и образование ради выкупа

С начала 2025 г. 70% кибератак на российские научные и образовательные организации совершили киберпреступники с финансовой мотивацией. Чаще всего такие атакующие требуют у жертвы выкуп за восстановление доступа к зашифрованным данным либо продают украденную информацию на теневых ресурсах.

В 2024 г. российскую науку и образование в основном атаковали с целью шпионажа — на его долю пришлось 62% всех случаев. Сейчас этот показатель сократился до 24%.

Олег Скулкин, руководитель BI.Zone Threat Intelligence, сказал: «Финансовая мотивация всегда является для злоумышленников основной. Поэтому рост доли атак, совершаемых с целью выкупа, — это не новый тренд, а скорее возврат к привычной для мира киберпреступности норме. Снижение доли шпионажа в атаках на отрасль после прошлогоднего пика, в свою очередь, может быть связано с тем, что в 2025 г. шпионские кластеры переключили свое внимание с научных учреждений на промышленные предприятия и инженерные организации. Это может говорить о том, что в текущих условиях информация о прикладных разработках интересует их больше, нежели фундаментальные исследования. В целом же сфера НИОКР, которая включает и научные институты, и инженерно-технические комплексы, традиционно входит для шпионских кластеров в число приоритетных целей».

Доля хактивистских, то есть идеологически мотивированных, атак на российское образование и науку продолжает колебаться на уровне 6-8%. Но если в 2024 г. хактивисты при атаках на эту отрасль фокусировались в основном на университетах, то с начала 2025 их целями все чаще становятся средние школы, причем как государственные, так и частные.

Атакуя университеты, злоумышленники, как правило, были сосредоточены на уничтожении ИТ-инфраструктуры. В ряде случаев встречался также дефейс — замена контента на главной странице сайта на политические лозунги. В случае со школами хактивисты стремились похитить персональные данные учеников и опубликовать эту информацию на теневых ресурсах, причем бесплатно, исключительно с целью огласки.

Ранее исследователи BI.Zone сообщали о росте числа хактивистских атак на российские организации (20% в первом полугодии 2025 г. против 14% годом ранее). При этом мотивация кластеров постепенно размывается: помимо идеологии, такие злоумышленники все чаще руководствуются финансовой выгодой и требуют у своих жертв выкуп за то, чтобы не расшифровать украденные данные или не публиковать их в открытом доступе.

Своевременно получать актуальную информацию о целях, методах и инструментах атакующих помогают порталы киберразведки, например, BI.Zone Threat Intelligence. А решения класса DRP позволяют превентивно оценивать внешний ландшафт угроз для компании, анализируя ее упоминания на теневых ресурсах. Например, с помощью BI.Zone Brand Protection cпециалисты по кибербезопасности могут проверять, не подверглись ли компрометации какие-либо из корпоративных учетных записей, а также получать уведомления в случае свежих утечек. Таким образом компания может быстро отреагировать на утечку (например, сбросив пароли скомпрометированных учетных записей) и не дать злоумышленникам воспользоваться этими данными для целевой атаки.