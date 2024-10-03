Разделы

ПО Софт Безопасность
|

Core Werewolf совершенствует атаки на российский ОПК и критическую информационную инфраструктуру

Группировка Core Werewolf атакует российские оборонно-промышленные организации и субъекты критической информационной инфраструктуры как минимум с августа 2021 г. Около месяца назад злоумышленники стали использовать для атак новый загрузчик собственной разработки, написанный на популярном языке программирования Autolt. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Представители Core Werewolf рассылали фишинговые письма со ссылками, по которым находились RAR-архивы. Внутри тех, в свою очередь, находились самораспаковывающиеся архивы (SFX). Каждый из них содержал вредоносный скрипт, необходимый для его исполнения легитимный интерпретатор, а также отвлекающий документ в формате PDF. Если пользователь открывал архив, чтобы посмотреть «документы», содержимое SFX-файла извлекалось в папку для хранения временных файлов (TEMP). Затем с помощью интерпретатора запускался загрузчик, который устанавливал вредоносное ПО на скомпрометированное устройство.

Олег Скулкин, руководитель BI.Zone Threat Intelligence: «Уровень детектируемости используемых инструментов постоянно растет. В связи с этим преступники вносят изменения в свой арсенал, надеясь, что это позволит им дольше оставаться незамеченными в IT-инфраструктуре жертвы. Чем реже инструмент используется в атаках, тем больше у злоумышленников шансов, что средства защиты не смогут его распознать».

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате
Техника

С июня 2024 г. группировка также стала экспериментировать со способами доставки вредоносных файлов. Предполагаемым жертвам писали не только по почте, но и в мессенджерах, чаще всего в Telegram.

Чтобы выстроить эффективную киберзащиту, компании должны быть в курсе особенностей атак на свои отрасли и на конкретные инфраструктуры. Информацию об актуальных угрозах, методах злоумышленников, используемых инструментах и новых каналах доставки ВПО предоставляют порталы киберразведки, например BI.Zone Threat Intelligence. Эти данные помогают обеспечить эффективную работу средств защиты информации, ускорить реагирование на инциденты и защититься от наиболее критических для компании угроз.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У МЧС трижды подряд сорвалась покупка сетевых экранов. С четвертого раза их купили у единственного пришедшего продавца

Власти выделят 6 миллиардов на создание единой противомошеннической платформы под управлением Минцифры

США объявили в розыск двоих россиян, обвиняемых в отмывании денег через криптобиржи. Награда $11 млн

Конференции

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: