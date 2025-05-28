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Демиш Тимофей


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 «Первый Бит» внедрил маркировку консервов на рыбном комбинате без потерь в эффективности производства 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Демиш Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:

Cleverence - Клеверенс 23 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 844 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 226 1
8536 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6915 1
Маркировка - Marking 1132 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 305 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11647 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 516 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32181 1
1С Первый Бит - БИТ.MDT - mobile data terminal 4 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 454 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 895 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 962 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1256 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 918 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44411 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1980 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1497 1
Пищевая промышленность - Консервы - Conservo - консервированные пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения 25 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3417 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367710, в очереди разбора - 750411.
Создано именных указателей - 177565.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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