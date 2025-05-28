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Демиш Тимофей
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|«Первый Бит» внедрил маркировку консервов на рыбном комбинате без потерь в эффективности производства 1
Демиш Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:
|Cleverence - Клеверенс 23 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 844 1
|ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 226 1
|1С 8536 1
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