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Гаджиев Ариф



25.02.2025 Utrace поможет производителям кондитерской продукции перейти на цифровую маркировку 1
01.07.2024 Utrace выходит на рынок маркировки бакалейной продукции 1
27.03.2024 Utrace выходит на рынок цифровой маркировки консервной продукции 1
15.01.2024 Utrace поможет производителям косметики и бытовой химии в цифровой маркировке продукции 1
27.12.2023 Utrace поддержит российских поставщиков ветпрепаратов и кормов для домашних животных в переходе на цифровую маркировку 1
26.12.2023 Utrace выходит на рынок цифровой маркировки масел 1
18.07.2022 Utrace расширила услугу управления данными по маркировке договором SLA 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Гаджиев Ариф и организации, системы, технологии, персоны:

Utrace - Ютрэйс 40 6
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 851 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 5 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 7
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 465 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 5
Маркировка - Marking 1075 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2402 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10290 2
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 30 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 663 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6705 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3326 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2150 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2001 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11452 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1902 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12033 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2031 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1109 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 1
Utrace Hub - Track&Trace-решение 30 6
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 6
Казахстан - Республика 5567 2
Узбекистан - Республика 1745 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2939 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 515 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 909 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1005 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2026 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7881 1
Зоология - наука о животных 2644 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 806 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 197 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4912 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6957 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5558 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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