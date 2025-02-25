Гаджиев Ариф
Гаджиев Ариф и организации, системы, технологии, персоны:
|Utrace - Ютрэйс 40 6
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 851 1
|ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
|Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 5 1
|Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 5
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
|Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
|Utrace Hub - Track&Trace-решение 30 6
|ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145478 6
|Казахстан - Республика 5567 2
|Узбекистан - Республика 1745 2
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