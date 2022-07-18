Utrace расширила услугу управления данными по маркировке договором SLA

Utrace расширила услугу управления данными по маркировке договором SLA (Service Level Agreement). По условиям SLA, сотрудник должен в течение 15 минут откликаться на серьезный инцидент и в течение часа находить решение, а также обеспечивать 100% своевременность отправки отчетных событий регулятору.

Компания Utrace предоставляет фармацевтическим и FMCG-компаниям, выпускающим маркированную продукцию, особый сервис — «Операторы обмена». Специалисты Utrace включаются в команду клиента и помогают решать повседневные задачи, связанные с обеспечением стабильного обмена данными по маркировке между ИТ-системами компании и системой «Честный знак». Более 10 производителей, включая Fresenius Kabi, Continental и другие международные компании уже упростили операционные процессы в области сериализации с помощью специалистов Utrace.

Операторы обмена — обученные и аттестованные компанией Utrace специалисты, которые имеют обширный опыт работы с Track&Trace продуктами и системами «Честный знак» (ФГИС МДЛП, ГИС МТ). Операторы обмена обеспечивают полное сопровождение и контроль процесса обмена данными между информационными системами на стороне клиента: проверяют корректность данных, поступающих в Track&Trace из учетных систем (WMS и ERP), соблюдение сроков обработки документов, последовательность операций и отправки отчетов в МДЛП или ГИС МТ. Это особенно важно в бизнес-процессах, где существует много последовательных операций, каждая из которых должна быть отражена в отчетности.

Кроме этого, операторы обмена находят и исправляют ошибки в работе систем. В отличие от службы поддержки, они предотвращают возможные проблемы и инциденты еще до их появления, анализируют и находят причину потенциальных сбоев, полностью контролируют процесс исправления. На стороне клиента при необходимости также обновляются процедуры и инструкции, а раз в квартал операторы обмена готовят рекомендации, как оптимизировать работу инструментов маркировки. При этом каждый новый случай бага или ошибки заносится в единую базу данных, после чего операторы проверяют всех клиентов на наличие аналогичных отклонений в работе систем.

Теперь к услуге добавился договор SLA, который гарантирует качество работы операторов обмена и определяет финансовую ответственность поставщика за несоблюдение уровня сервиса. Ежемесячно Utrace формирует «коэффициент дисконтирования» — в случае недоступности специалиста, несвоевременной реакции на запрос или отправку несвоевременных или ошибочных данных в системы ФГИС МЛДП или ГИС МТ. Если это произойдет — стоимость услуги уменьшится.

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«Аутсорсинг управления данными по маркировке требует точной и своевременной реакции. Любые простои или ошибки могут отразиться на бизнесе клиента, — сказал Ариф Гаджиев, директор по развитию компании Utrace. — Мы гарантируем бесперебойную отправку сообщений и готовы отвечать за нарушение уровня сервиса — это отличает наши услуги от классического аутстаффинга специалистов или работы штатных сотрудников».

Сейчас услуга доступна для компаний, работающих на российском рынке. Осенью 2022 г. Utrace запускает аналогичный сервис для рынков Казахстана и Узбекистана.