Разделы

Цифровизация
|

Utrace выходит на рынок цифровой маркировки удобрений

Компания Utrace адаптировала систему управления цифровой маркировкой Utrace Hub под нужды производителей агрохимической продукции. Обновление продукта вышло на фоне планируемого запуска пилотного проекта Минпромторга России по цифровой маркировке отдельных видов удобрений в потребительской упаковке. Об этом CNews сообщили представители Utrace.

Согласно текущему проекту постановления, эксперимент Минпромторга продлится с 1 октября 2025 г. по 31 августа 2026 г. и затронет отдельные виды удобрений. В их числе — нитраты калия и прочие нитраты, фосфаты калия, а также минеральные и химические удобрения, содержащие два или три питательных элемента. Основная задача эксперимента — апробация всех этапов механизма обязательной маркировки в системе «Честный знак» до ее полного внедрения.

В ответ на законодательные изменения компания Utrace адаптировала облачную платформу Utrace Hub, подготовив для рынка специализированные инструменты для управления маркировкой агрохимической продукции.

Utrace Hub – это решение с пропускной способностью свыше 20 млрд кодов Data Matrix в год на одного клиента, которое поддерживает интеграцию с системами учета, складскими комплексами и оборудованием для печати кодов маркировки. Сегодня система обеспечивает сквозную автоматизацию процессов по обеспечению полной прослеживаемости — от генерации кодов Data Matrix до передачи сведений в национальную систему маркировки.

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Безопасность

Кроме того, Utrace предложит участникам агрорынка консультационное сопровождение на всех этапах перехода на цифровую маркировку, включая подготовку ИТ-инфраструктуры производителей и поставщиков к новым требованиям. Этот шаг позволит компаниям заблаговременно адаптироваться к новым требованиям и плавно внедрить их в бизнес-процесс, а также гарантировать соблюдение законодательства в области обеспечения товарной прослеживаемости.

«Utrace Hub постоянно развивается с учетом изменений в законодательстве и рыночных требований. Мы активно расширяем функционал системы, добавляя в нее поддержку новых товарных категорий, что позволяет нашим клиентам заранее готовиться к нормативным изменениям и минимизировать риски, связанные с переходом на цифровую маркировку», — сказал Ариф Гаджиев, директор клиентских сервисов Utrace.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

Камчатка готовится к четырем дням без интернета

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Российский «убийца» VMWare и Citrix выходит на рынок Бразилии

Как организовать рабочее пространство и повысить продуктивность на 40%

Инфляция нипочем. Российские программисты вышли на полмиллиона в месяц благодаря нейросетям. Опрос

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще