Utrace выходит на рынок цифровой маркировки консервной продукции

Utrace, российский разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, заявил о модернизации облачной платформы Utrace HUB под потребности производителей консервной продукции. Теперь поставщики таких продуктов смогут использовать платформу для передачи сведений о кодах маркировки Data Matrix в государственную систему мониторинга «Честный знак» (ГИС МТ). Об этом CNews сообщили представители Utrace.

Распоряжением Минпромторга 12 февраля 2024 г. запущен государственный эксперимент по маркировке отдельных видов консервированной продукции. Эксперимент затронул следующие категории товаров: мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, орехи, грибы, морепродукты, мармелад, фруктовое пюре и желе. В проекте не участвуют консервы, которые производятся для детского питания в возрасте до 1 года.

По данным Научно-исследовательского финансового института Минфина России, доля незаконного оборота на рынке консервов сегодня составляет до 40% (в зависимости от продукта). Цифровая маркировка призвана ограничить нелегальный оборот продуктов питания, а также помочь в борьбе с проникновением на продовольственный рынок контрафактной консервной продукции. Эксперимент планируется завершить 31 августа 2024 г., после чего, предположительно до начала 2025 г., маркировка консервов станет обязательной для всех участников рынка.

Перед началом эксперимента по маркировке консервной продукции компания Utrace адаптировала свой флагманский продукт — облачную систему управления маркировкой и прослеживаемостью — Utrace HUB. Обновленная версия программного обеспечения позволит производителям и импортерам консервов объединить данные по маркировке на уровне всей компании и передавать в ГИС МТ «Честный знак» сведения о выпуске и движении маркированной продукции в нужном формате и в установленные законодательством сроки.

Utrace HUB предназначен для работы в компаниях со сложной производственной и логистической структурой и может быть интегрирован как с программно-аппаратными средствами для нанесения кодов маркировки, так и учетными системами, системами управления складами и другим ПО. Пропускная мощность Utrace HUB — более 20 млрд кодов Data Matrix в год на каждого клиента, что дает любой компании, независимо от размера, многократный запас по стабильности и непрерывности работы, как на этапе регистрации выпуска кодов маркировки, так и в режиме поэкземплярного учета.

«Компания Utrace готова предложить производителям и импортерам консервной продукции ИТ-решение, которое успешно зарекомендовало себя в автоматизации процесса работы с маркированной продукцией многих других товарных групп. У нас есть опыт, который позволит бизнесу безболезненно перейти на обязательную маркировку и выполнить все требования регулятора в отношении прослеживаемости маркированной продукции», – сказал Ариф Гаджиев, директор по развитию и клиентским сервисам Utrace.

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Utrace — разработчик и интегратор собственных ИТ-решений для маркировки всех товарных групп. Команда Utrace – это более 90 специалистов и консультантов в области разработки, технологий и бизнес-процессов. Utrace предлагает свои услуги и продукты на территории России, Казахстана и Узбекистана, а также для всех зарубежных производителей.