Utrace поможет производителям кондитерской продукции перейти на цифровую маркировку

Utrace, разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, объявил о модернизации системы уровня L4 Utrace HUB. Продукт был адаптирован под потребности производителей сладостей и кондитерской продукции. Об этом CNews сообщили представители Utrace.

Теперь при помощи ИТ-решения поставщики таких товаров смогут автоматизировать процесс передачи сведений о кодах маркировки в государственную систему мониторинга «Честный знак» (ГИС МТ).

29 октября 2024 г. Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий. Согласно соответствующему проекту, участники рынка смогут добровольно протестировать процессы маркировки и выработать оптимальные технические решения до того периода, как маркировка станет обязательной. Ожидается, что будущий эксперимент затронет шоколад, конфеты, зефир, пастилу, печенье, желе, мармелад, жевательную резинку и другие виды сладостей.

Компания Utrace, участник рынка по созданию ИТ-решений для управления прослеживаемостью товаров, заблаговременно обновила свой флагманский продукт Utrace HUB под потребности участников нового эксперимента. Облачное решение пополнилось рядом функций, позволяющих крупным компаниям со сложной производственной и логистической структурой заказывать коды DataMatrix и передавать сведения о них в государственные системы мониторинга. Система интегрируется с программно-аппаратными средствами для нанесения кодов маркировки и позволяет сохранить непрерывность работы и темпы выпуска кондитерской продукции.

«Utrace HUB — это одно из немногих решений на российском рынке, которое способно обеспечить потребителей пропускной способностью свыше 20 млрд кодов DataMatrix в год. Это позволит полностью закрыть потребности производителей кондитерской продукции с большим количеством SKU. Мы также готовы предложить участникам эксперимента всю необходимую консультационную и техническую поддержку в рамках адаптации ИТ-ландшафта под новые требования», – сказал Ариф Гаджиев, директор клиентских сервисов компании Utrace.

Наличие данных о кодах маркировки в государственной системе прослеживаемости – важная часть процесса регулирования обращения маркируемой продукции на рынке. Так, немаркированная продукция от производителей товарных групп, подпадающих под требования обязательной маркировки, считается контрафактом и не допускается к реализации.