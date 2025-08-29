Сервис Data Governance от Utrace стал доступен во всех товарных категориях

Utrace, разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, расширил отраслевую направленность услуги Data Governance. Теперь любая компания может наладить обмен данными о маркировке между внутрикорпоративными системами и «Честным знаком» при содействии опытных сертифицированных специалистов Utrace. Кроме того, сервис стал доступен по модели «По поставке», которая подходит для среднего и малого бизнеса с нерегулярной логистикой. Об этом CNews сообщили представители Utrace.

Сервис Data Governance от Utrace позволяет передать на аутсорсинг все рутинные задачи, связанные с управлением данными о маркировке продукции. В рамках услуги вендор предоставляет заказчику сертифицированных специалистов с глубокой экспертизой в области систем прослеживаемости и учета маркированной продукции, а также государственных систем цифровой маркировки: ГИС МТ и МДЛП.

Работа экспертов Utrace охватывает три ключевых направления. Во-первых, в задачи специалистов входит операционное сопровождение клиента. Они занимаются управлением данными и процессами как в системах заказчика, так и при взаимодействии с государственными платформами — включая контроль корректности и своевременности передачи сведений, а также обработку первичных ошибок.

Во-вторых, эксперты оказывают консультационную поддержку клиенту: анализируют процессы и данные, информируют о нововведениях законодательства, актуализируют документацию и пользовательские инструкции. При необходимости — могут участвовать в адаптации внутренних бизнес-процессов под требования сериализации и поэкземплярного учета. Кроме того, специалисты помогают отслеживать ошибки, выявлять и решать проблемы, связанные с работой систем маркировки — в том числе превентивно.

В-третьих, специалисты Utrace настраивают коммуникационное взаимодействие между всеми участниками процесса маркировки со стороны клиента — от складов и логистики до отделов качества и ИТ. В их задачи входит контроль выполнения задач и соблюдения сроков.

Раньше сервис Data Governance от Utrace был доступен только фармацевтическим и FMCG компаниям, выпускающим маркированную продукцию. С переходом на прослеживаемость товаров в большинстве отраслей потребность в услуге возросла. Вендор сделал сервис доступным для заказчиков, которые работают со всеми товарными категориями, подлежащими маркировке.

Заказчик может приобретать услугу как на постоянной основе, так и в формате разовых сессий — от нескольких раз в год до ежедневной операционной поддержки. Стандартный объем работы одного специалиста по управлению данными составляет 160 часов в месяц, однако предусмотрены пакеты объемом 40, 80 или 120 часов. Это делает сервис доступным для небольших производителей и импортеров.

Кроме того, для компаний сегмента СМБ с нерегулярной логистикой вендор предусмотрел новую модель услуги — «По поставке». Заказчики могут оплачивать только те ресурсы, которые им действительно нужны.

«Все больше товарных категорий подпадает под требования обязательной маркировки. Кроме того, многие компании переходят к новому этапу — введению полной прослеживаемости товаров, где любые ошибки в отчетности становятся критичными. Сервис Data Governance помогает нашим заказчикам делегировать рутинную работу с данными и процессами, связанными с маркировкой, снизив тем самым нагрузку на собственных сотрудников и минимизировав риски штрафов», — сказал Ариф Гаджиев, директор клиентских сервисов Utrace.