Цифровизация
Utrace: производители товаров гигиены смогут подготовиться к обязательной цифровой маркировке при помощи Utrace HUB

Utrace, российский разработчик решений для управления цифровой маркировкой, адаптирует свой флагманский продукт Utrace HUB под требования производителей и импортеров товаров личной гигиены. Облачная платформа позволит выстроить процесс работы и заранее подготовиться к периоду, когда маркировка таких товаров станет обязательной. Об этом CNews сообщили представители Utrace.

С 25 сентября 2025 г. по 31 августа 2026 г. в России проводится добровольный эксперимент по цифровой маркировке средств идентификации товаров личной гигиены и хозяйственного назначения. Инициатором проекта выступает Минпромторг России. В списке товаров, в перспективе подпадающих под требования маркировки, зубные щетки, нити, расчески, пинцеты, мочалки, губки и ряд других товарных категорий. До 15 октября 2025 г. планируется утверждение методических рекомендаций и детального плана эксперимента, а к 31 августа 2026 г. будет подготовлен итоговый отчет для Правительства России.

В течение года производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы будут отрабатывать технологию цифровой сериализации, а также процесс передачи отчетности в государственную систему мониторинга ГИС МТ «Честный Знак». После этого периода маркировка станет обязательной на уровне всей индустрии.

Платформа Utrace HUB – облачное решение уровня L4 – уже полностью адаптирована под требования участников нового эксперимента. Продукт позволяет управлять цифровой маркировкой на всех этапах движения товара: от заказа и нанесения кодов Data Matrix до их вывода из обращения. Ключевые преимущества платформы — отсутствие необходимости ручного ввода данных, интеграция с различными производственными и ИТ-системами, работа с несколькими товарными категориями и рынками.

Utrace HUB является полностью отечественной разработкой и входит в Реестр ПО Минцифры. Система обеспечивает высокую производительность (до 20,5 млрд кодов в год на одного клиента), интуитивно понятную визуальную отчетность, а также соответствие требованиям кибербезопасности крупных производителей.

Цифровизация

«Опыт пилотных проектов в других сегментах показал, что ранняя подготовка к обязательной маркировке существенно снижает нагрузку на производственные и кадровые ресурсы, а также помогает избежать сбоев в цепочке поставок после вступления новых норм в силу. Мы модернизировали Utrace HUB таким образом, чтобы помочь компаниям, работающим в сегменте средств личной гигиены и хозяйственных товаров, быстро и безболезненно внедрить цифровую маркировку в новой товарной категории и автоматизировать этот процесс. Это позволит значительно снизить риски и потенциальные затраты участников в период, когда маркировка станет обязательной», — сказал Ариф Гаджиев, директор клиентских сервисов Utrace.

Компания Utrace также предоставит экспертную помощь и консультации для участников эксперимента по вопросам обеспечения цифровой прослеживаемости движения продукции.

