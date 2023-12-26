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Utrace выходит на рынок цифровой маркировки масел

Utrace, разработчик систем для сериализации товаров, подготовил флагманский продукт Utrace Hub к введению обязательной маркировки растительных масел. ИТ-решение позволит участникам рынка передавать регулятору сведения о продукции в установленные законодательством сроки и защитит компании от финансовых рисков.

С 21 декабря 2023 г. стартовал эксперимент по маркировке растительных масел в потребительской упаковке. А уже с сентября следующего года она станет обязательной. Сериализация, то есть нанесение кодов маркировки или Data Matrix кодов на потребительскую упаковку и отчетность по ним, затронет подсолнечное, оливковое, рапсовое, кокосовое, соевое, арахисовое и другие масла растительного или микробиологического происхождения, их фракции, а также смеси из жиров и масел и готовые продукты из них.

Производителям, организациям оптовой и розничной торговли и импортерам предстоит подготовиться к новым требованиям законодательства: компании должны будут передавать регулятору сведения о каждой сериализованной товарной единице и ее движении. Для этого им потребуется специализированное оборудование, а также особое программное обеспечение — корпоративная система прослеживаемости, позволяющая учитывать сериализованную продукцию, ее перемещение и отчитываться в государственную систему ГИС МТ («Честный знак»).

Utrace Hub поможет компаниям обеспечить все требования учета Data Matrix кодов и их передачи в ГИС МТ в формате и в сроки, обозначенные регулятором. Это гибкая облачная платформа, которая позволяет оперативно развернуть функциональность, необходимую для организации объемно-сортового учета на производстве любого масштаба.

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Пропускная способность системы — более 20 млрд кодов ежегодно. Она может быть интегрирована с ИТ-решениями для складского и производственного учета. Таким образом, благодаря подключению к Utrace Hub участники рынка растительных масел смогут контролировать маркировку всех товарных позиций и заранее подготовиться к полной прослеживаемости продукции.

«С каждым годом все больше товарных групп подлежит сериализации с последующей полной поэкземплярной прослеживаемостью. Для того чтобы процесс изменений прошел максимально быстро и безболезненно, компаниям важно начать подготовку к процессам маркировки заблаговременно. Мы уже видим растущий спрос на корпоративные системы прослеживаемости со стороны производителей и дистрибьюторов растительных масел — и готовы эту потребность удовлетворить», — сказал Ариф Гаджиев, директор по развитию компании Utrace.

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