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Компания Data Matrix создает Национальный банк биомедицинских данных

Компания Data Matrix создает Национальный банк биомедицинских данных, к которому будут иметь свободный доступ российские представители науки и ИT-разработчики в медицине. В этом году благодаря регуляторной «песочнице» Data Matrix стала единственной российской компанией, работающей в области Real World Evidence, которая имеет право официально проводить RWE-исследования на российских данных.

Data Matrix, которая занимается исследованиями рутинной клинической практики (RWE) на основе обезличенных данных из электронных медицинских карт — один из семи рассмотренных участников программы ЭПР и единственный в области Real World Evidence.

RWD — данные рутинной клинической практики (обезличенные медицинские карты, лабораторные исследования, информация из соцсетей или с носимых медицинских устройств) — сегодня в мире сравнивают с золотыми приисками.

За последние пять лет цифровой революции, особенно в период пандемии, исследования (исследования на основе данных RWD) доказали свою значимость фармакологии и медицине. И по мнению игроков рынка, этот тренд в следующее десятилетие будет только нарастать.

При этом проблемы масштабирования RWE традиционны для всех инновационных направлений, продуктов и явлений В первую очередь, это несовершенство законодательства, которое просто не успевает за скоростью развития технологий.

Однако, благодаря созданию ЭПР (экспериментально-правового режиму), технологический рынок получил инструмент, позволяющий реализовывать передовые проекты в рамках эксперимента, согласованного с государством.

«Участие в цифровой «песочнице» дает нам право на получение доступа к обезличенным данным медицинских карт любого медицинского учреждения России, — говорит Алексей Лолейт, директор по стратегии и развитию компании Data Matrix, — Однако, на наш взгляд, совершенно неправильно «сидеть» на этих данных, которые уже сегодня могут помочь российским ученым проводить научные исследования в области медицины, а ИT-разработчикам создавать инновационные продукты. Создание Банка биомедицинских данных совместно с Ассоциацией НБМЗ (Национальная база медицинских знаний) может дать необходимый толчок для развития передовой российской медицины».

«Data Matrix, на наш взгляд, способна взять на себя лидерство в вопросах технического, организационного и правового обеспечения обращения медицинских данных. И это дает стимул для реализации проекта Банка данных в России», — отметил генеральный директор Ассоциации «НБМЗ» Борис Зингерман.

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