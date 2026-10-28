Китайские рекламодатели за год увеличили вложения в рекламу в «Яндексе» в 2,4 раза

В январе — сентябре 2026 г. рекламодатели из Китая увеличили вложения в рекламу в «Яндексе» в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Средний бюджет китайских рекламодателей также вырос примерно в 2,4 раза — это произошло в том числе за счет повышения эффективности рекламных инструментов и технологий. Бизнес из Китая в 2026 г. впервые начал догонять по объему инвестиций в «Яндексе» крупнейших игроков российского рынка. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Доля новых рекламодателей из Китая, которые начали сотрудничать с «Яндексом» только в этом году, составляет 38%. При этом сильнее всего на увеличение инвестиций в рекламу повлияли китайские компании, которые работают с «Яндексом» не первый год, — их вклад обеспечил 84% роста среднего бюджета рекламодателей из КНР.

Ключевой категорией для китайских рекламодателей в «Яндексе» по-прежнему остаются мобильные игры. С января по август 2026 г. вложения в их продвижение выросли в 2два раза относительно такого же периода прошлого года. Китайские компании стали больше вкладывать в рекламу и в других категориях, среди них путешествия (рост в 7,6 раз), электронная коммерция (в девять раз), медицина (в пять раз).

Несмотря на уход и блокировку части зарубежных игроков в России, «Яндекс» продолжает развиваться в условиях глобальной конкуренции. Одними из самых больших и быстрорастущих сегментов остаются мобильные игры, туристические и ecommerce-приложения из Китая. При этом на российском рынке продолжают работать глобальные платформы для продвижения мобильных приложений Unity Ads, AppLovin, BIGO Ads, которые тоже активно работают с китайским бизнесом и помогают ему развиваться на российском рынке. Факт того, что Яндекс двузначными темпами наращивает выручку от рекламы китайских компаний, подтверждает конкурентоспособность и технологичность рекламных инструментов компании на мировом уровне.

Брюховецкий Иван Владимирович, консул по вопросам образования, науки и технологий генконсульства России в Шанхае: «Мы видим, что российско-китайское деловое взаимодействие становится все более комплексным. Растет присутствие российского бизнеса в Китае, компании двух стран активнее включаются в совместные проекты и все больше внимания уделяют созданию инфраструктуры, необходимой для их долгосрочного развития. Одновременно меняется и подход китайского бизнеса: в новых экономических условиях компании лучше понимают возможности сотрудничества с Россией и заинтересованы в более системной работе на российском рынке. Этому способствует и общее сближение наших стран — развитие туризма, упрощение взаимных поездок и расширение прямых контактов позволяют предпринимателям лучше понимать рынки друг друга, находить партнеров и переходить от первоначального интереса к конкретным совместным проектам».