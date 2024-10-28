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AppMetrica упростила доступ к мобильной аналитике для партнеров рекламной сети «Яндекса»

Теперь партнеры рекламной сети «Яндекса» (РСЯ) и Adfox смогут подключиться к платформе в несколько кликов и получить полный доступ к расширенной аналитике AppMetrica для оценки эффективности своих приложений. Дополнительные настройки и интеграции для этого не потребуются, после подключения основные данные будут собираться автоматически. Об этом CNews сообщили представители AppMetrica.

Владельцы приложений, использующие РСЯ, смогут оценить эффективность их монетизации. Например, по версиям приложения или сессиям, ARPDAU или ARPWAU, показам рекламы, кликам и вознаграждению. А также передать свои данные в рекламные платформы («Яндекс Директ», IronSource или Applovin). Это поможет не только проанализировать результативность рекламной монетизации приложения, но и оптимизировать стратегию привлечения пользователей и получать более качественный трафик.

А партнеры, которые работают с Adfox, получат полный доступ к расширенным данным, а также смогут отслеживать как базовые, так и продвинутые метрики в одном интерфейсе: заполняемость и видимость рекламных блоков, CTR баннера, долю пользователей, взаимодействующих с баннером, количество взаимодействий с баннерами конкретной кампании.

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Безопасность

Чтобы получить новые возможности, партнерам нужно зарегистрироваться в AppMetrica под логином в РСЯ или Adfox и заполнить профиль. Далее связать с AppMetrica приложения, которые монетизируются с РСЯ, а также подтвердить согласие на передачу данных, после чего они начнут подгружаться автоматически.

Те же, кто уже работает с AppMetrica, могут подключить новую функцию в интерфейсе платформы самостоятельно в один шаг, добавив связь с приложением Yandex Mobile Ads в разделе «Синхронизация Ads SDK».

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