Индексная книга (каталог) CNews*
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Linux Debian GNU Ubuntu One
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.04.2014
|Ubuntu закрывает своего «убийцу» Dropbox - сервис Ubuntu One 1
|19.10.2012
|Ubuntu собирает пожертвования от пользователей 1
|06.09.2012
|«Яндекс.Диск» становится крупнейшим конкурентом Dropbox 1
|11.10.2010
|Вышел Ubuntu 10.10 1
|15.06.2010
|Создатели Ubuntu Linux представят собственный планшет 1
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Linux и организации, системы, технологии, персоны:
|Canonical 221 4
|Microsoft Corporation 25775 2
|Intel Corporation 12811 2
|Red Hat 1378 2
|Dropbox 527 2
|Google LLC 12690 2
|Pixel Qi 11 1
|Broadcom - VMware 2610 1
|Dell EMC 5180 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
|Yandex - Яндекс 9216 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
|Apple Inc 13156 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
|IBM - International Business Machines Corp 9699 1
|HP Inc. 5883 1
|Oracle Corporation 7074 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
|Vodafone Group 1412 1
|openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
|TI - Texas Instruments Incorporated 848 1
|OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 30 1
|NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|George Steve - Джордж Стив 3 1
|Silber Jane - Сильбер Джейн 4 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 1
|Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
|Английский язык 7030 1
|Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.