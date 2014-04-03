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Linux Debian GNU Ubuntu One

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.04.2014 Ubuntu закрывает своего «убийцу» Dropbox - сервис Ubuntu One 1
19.10.2012 Ubuntu собирает пожертвования от пользователей 1
06.09.2012 «Яндекс.Диск» становится крупнейшим конкурентом Dropbox 1
11.10.2010 Вышел Ubuntu 10.10 1
15.06.2010 Создатели Ubuntu Linux представят собственный планшет 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Linux и организации, системы, технологии, персоны:

Canonical 221 4
Microsoft Corporation 25775 2
Intel Corporation 12811 2
Red Hat 1378 2
Dropbox 527 2
Google LLC 12690 2
Pixel Qi 11 1
Broadcom - VMware 2610 1
Dell EMC 5180 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Yandex - Яндекс 9216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13156 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
HP Inc. 5883 1
Oracle Corporation 7074 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Vodafone Group 1412 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
TI - Texas Instruments Incorporated 848 1
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 30 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Data monetization - Монетизация данных 1965 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
OpenStack 560 1
WSL - Windows Subsystem for Linux 61 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
ARM - Advanced RISC Machine 494 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 1
Google Android - приложения и разработчики 736 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 230 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 5
Google Android 15244 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Windows 16882 3
Apple iOS 8583 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Kubuntu Focus 24 2
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Server Edition 7 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple macOS 2419 1
Linux KDE Plasma 265 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Apple iPhone 6 4861 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 181 1
GNU GNOME Shotwell 9 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 1
Linux Mint 34 1
Linux - Debian GNU 567 1
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Xubuntu 13 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Edubuntu 6 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Netbook Remix 11 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Lubuntu 9 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Light 5 1
George Steve - Джордж Стив 3 1
Silber Jane - Сильбер Джейн 4 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Украина 7928 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Английский язык 7030 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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