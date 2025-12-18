Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Республика Коми Вуктыл
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
|Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 3
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
|Акулич Владимир 42 1
|Stenberg Carl-Magnus - Стенберг Карл-Магнус 12 1
|Сидоренко Дмитрий 12 1
|Сухих Марина 4 1
|Тульчинский Борис 1 1
|Гайзер Вячеслав 13 1
|Медведев Дмитрий 1662 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408743, в очереди разбора - 731361.
Создано именных указателей - 187752.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.