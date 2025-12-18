Россия - СЗФО - Республика Коми - Корткеросский район - Корткерос

Разделы

Корткерос

СОБЫТИЯ


18.12.2025 В краю «Корабельной чащи» Пришвина появилась связь МТС 1
25.04.2024 МТС присоединила к сети 34 малых населённых пункта в Республике Коми 1
14.09.2021 Tele2 инвестирует 490 млн рублей в развитие современных услуг связи в Республике Коми 1
12.03.2008 В Коми в 2007 году проложили 600 км линий связи 1
18.02.2008 «Гипросвязь» спроектировала 700 км ВОЛП в Коми 1
05.12.2006 TELE2 запускает сотовую сеть в Республике Коми 1
03.04.2000 В республике Коми состоялось открытие новой волоконно-оптической линии связи на участке Ухта-Печора 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3124 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14288 2
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
Ростелеком 10323 1
Huawei 4225 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73399 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 2
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 400 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 306 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 625 1
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9353 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1662 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 326 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1095 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 879 1
РРЛС - Радиорелейные линии связи - Радиорелейная связь - Radio relay systems 94 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Сидоренко Дмитрий 12 1
Stenberg Carl-Magnus - Стенберг Карл-Магнус 12 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 803 6
Россия - СЗФО - Республика Коми - Вуктыл 9 4
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 82 4
Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 49 3
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 223 3
Россия - СЗФО - Республика Коми - Троицко-Печорск 6 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сысольский район - Визинга - Визин 7 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Печора 32 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сосногорск 16 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 157183 1
Европа 24649 1
Швеция - Королевство 3716 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2289 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 768 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
