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МТС присоединила к сети 34 малых населённых пункта в Республике Коми

МТС подключила к своей сети еще 34 малых населенных пункта в Республике Коми в рамках программы устранения цифрового неравенства. Впервые доступ к мобильному интернету и цифровым сервисам экосистемы МТС получили более 7 тыс. жителей региона.

Связь и мобильный интернет МТС теперь доступны в населенных пунктах с небольшим количеством жителей – от нескольких десятков до 500 человек. Создание цифровой инфраструктуры поможет сельским жителям не только быть на связи и получать различные цифровые сервисы онлайн, но и развивать в своих населенных пунктах сельское хозяйство, образование и туризм.

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Расширение сети охватило 34 населённых пункта в Ижемском, Койгородском, Корткеросском, Прилузском, Сыктывдинском, Сысольском, Троицко-Печорском, Удорском, Усть-Вымском, Усть-Куломском и Усть-Цилемском муниципальных районах республики, а также в городских округах Усинск, Вуктыл, Инта и Ухта.

«Большая зона покрытия сети в Коми – одно из наших преимуществ. Теперь абонентам МТС будет еще проще оставаться на связи. Многие из подключенных населённых пунктов расположены на большом расстоянии от районных центров, а некоторые в труднодоступной местности, поэтому крайне важно обеспечить население качественной связью. Сегодня государственные, финансовые, образовательные услуги можно получить онлайн, поэтому необходимо, чтобы доступ к подобным сервисам был даже у жителей малонаселённых сельских территорий», – сказал директор МТС в Республике Коми Дмитрий Сидоренко.

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