Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил об итогах развития инфраструктуры связи в Москве и Московской области в 2019 г. – как и в предыдущие годы, компания продолжила ускоренными темпами строить и модернизировать сети, обеспечив по итогам года качественной мобильной связью 4G более 90% территории населенных пунктов Подмосковья и транспортных магистралей.

В 2019 г. объем трафика мобильного интернета в сети 4G МТС вырос почти на 65% в Московской агломерации, что сопоставимо с динамикой 2018 г. МТС называет себя лидером в столичном регионе по общему количеству базовых станций, при этом 91% площадок оператора оснащены базовыми станциями LTE.

Как и годом ранее, в 2019 г. МТС построила более 3,2 тыс. базовых станций, подавляющее большинство из которых работают в стандарте LTE. Треть новых станций были запущены в Москве, остальные – в Подмосковье. В результате модернизации покрытие сети 4G за пределами МКАД превысило 90%, а в четверти населенных пунктов в области приблизилось к 100%.

В 2019 г. МТС построила фиксированную сеть передачи данных в пяти городах Подмосковья: Электросталь, Люберцы, Дзержинский, Котельники и Пушкино. С учетом этого строительства около 500 тыс. домохозяйств в 58 населенных пунктах Московской области имеют доступ к высокоскоростному домашнему интернету. Кроме того, оператор организовал публичную Wi-Fi-сеть в центральном парке Электростали, обеспечил сетью Wi-Fi и камерами видеонаблюдения остановки общественного транспорта в Жуковском и приступил к установке видеокамер подъездного наблюдения в Реутове.

Покрытие улучшено не только в населенных пунктах, но и на транспортных магистралях, играющих в Московской агломерации особую роль: ежедневно в столицу на работу из Подмосковья приезжает более одного миллиона человек, более 8,5 млн каждый день пользуются метро и МЦК. В 2019 г. МТС завершила строительство сети 4G в тоннелях Московского метрополитена, установила новые базовые станции вдоль автомагистрали М11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург, а также на участках Центральной кольцевой автомобильной дороги, Московских центральных диаметров и других магистралях. Это позволило МТС обеспечить сетью LTE 90% всей протяженности автодорог федерального и областного значения, проходящих через Московскую область.

«В 2019 г. объем трафика мобильного интернета в нашей сети 4G вырос почти на 65%, и спрос на него продолжит расти – к 2025 г. мы ожидаем увеличение интернет-трафика в четыре раза. Поэтому для нас важно развивать сети на опережение, обеспечивая одинаково комфортные условия пользования интернетом всем клиентам в Московском регионе где бы они не находились – в метро, электричке или автомобиле, в центре столицы или на даче в дальнем Подмосковье, — отметил коммерческий директор Московского региона МТС Алексей Назаров. — Уже завтра в Москве и городах области понадобятся более высокие скорости и емкости, поэтому мы не только модернизируем сеть LTE, но и активно готовимся к внедрению 5G, строя новые магистральные сети и тестируя новые технологии в пилотных зонах».