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Ivibike представила технологичное решение для курьерской доставки с интеграцией в городскую инфраструктуру

Компания Ivibike анонсировала новый электровелосипед EB300D, разработанный специально для курьерских служб и корпоративных парков. Модель сочетает в себе технологические ограничения, необходимые для безопасной интеграции в городское пространство, и функционал для удобного управления парком транспорта. Об этом CNews сообщили представители Ivibike.

Технологической основой решения стал встроенный IoT-модуль, обеспечивающий полный удаленный контроль через мобильное приложение. Система автоматически регулирует скорость в специальных зонах (возле школ, парков), полностью блокирует движение на запрещенных территориях и передает данные о местоположении и состоянии транспорта в режиме реального времени. Особое внимание уделено безопасности: велосипед оборудован дисковыми тормозами, поворотниками, автоматической подсветкой и датчиками, активирующими стоп-сигнал при торможении.

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Ivibike
Ivibike представила технологичное решение для курьерской доставки с интеграцией в городскую инфраструктуру

«Мы создавали EB300D с четким пониманием динамики рынка: с 2022 г. число курьеров выросло с 200 тыс. до 1,8 млн, при этом дефицит кадров в курьерской сфере достигает 200 тыс. человек. При этом объем рынка доставки "последней мили" в 2024 г. составил 850 млрд руб. с прогнозом роста до 1 трлн руб. уже в 2025 г. Наш электровелосипед — ответ на ключевые запросы отрасли: он позволяет совершать в два раза больше доставок, чем пешком, не требует прав и специального обслуживания, при этом полностью соответствует городским требованиям безопасности. Учитывая, что курьеры уже выполняют 70-90 млн заказов в год на e-bike, а рынок аренды такого транспорта оценивается в 54 млрд руб., мы предлагаем не просто технику, а системное решение для растущего сектора», — сказал Алексей Назаров, сооснователь Ivibike.

«Электровелосипед создан для нового стандарта курьерской доставки, где технологичность сочетается с ответственностью. Встроенная IoT-платформа обеспечивает автоматическое соблюдение скоростного режима 25 км/ч и контроль геозон без возможности вмешательства оператора. При этом мы сохранили ключевые преимущества: доступную стоимость от 385 руб. в день, запас хода до 110 км и развитую инфраструктуру замены батарей. Это решение, которое сочетает экономическую эффективность для операторов с полным соответствием требованиям городской среды», — сказал Артем Москалев, генеральный директор и сооснователь Ivibike

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Технологии идей

Первая партия из 1000 единиц поступит на дороги осенью, а в течение года компания планирует расширить парк до 3000–5000 велосипедов в разных регионах России. Параллельно Ivibike готовит сеть станций для замены батарей — это позволит курьерам не прерывать работу на зарядку.

Модель ориентирована на B2B-сегмент: арендные парки, логистические компании и сервисы доставки, включая партнеров Ivibike, таких как «Яндекс Доставка». Для них предусмотрена система тарифов (поминутная, почасовая или месячная подписка) и мобильное приложение с функционалом бронирования, отслеживания транспорта и удалённого управления. Данные о поездках могут передаваться в системы «умного города».

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