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Москалев Артем
УПОМИНАНИЯ
|28.07.2025
|Ivibike представила технологичное решение для курьерской доставки с интеграцией в городскую инфраструктуру 1
|29.03.2023
|Ivitech и МКБ предоставят финансирование для развития отечественных таксопарков 1
Москалев Артем и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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