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Компания McAfee за первый день IPO привлекла $620 млн, пока ее основатель сидит в тюрьме

Безопасность Новости поставщиков Бизнес Кадры Инвестиции и M&A
, Текст: Ирина Пешкова

Пионер антивирусного софта, компания McAfee, которая несколько лет подряд терпит убытки, вышла на IPO и надеется погасить часть многомиллиардного долга с его помощью. В это время ее скандально известный основатель сидит в испанской тюрьме и ждет экстрадицию в США.

Компания надеется поправить дела с помощью IPO

Известная в сфере кибербезопасности компания McAfee вышла на IPO в среду 21 октября 2020 г. Компания продавала акции по цене $20 за штуку и привлекла $620 млн. Последние несколько лет McAfee сообщала о многомиллионных убытках.

В конце июня 2020 г. компания имела долг в размере $4,8 млрд, а ее скандально известный основатель Джон Макафи (John McAfee), сидит в испанской тюрьме, ожидая экстрадиции в США. Минюст США обвиняет Джона Макафи в уклонении от уплаты налогов и грозится упечь за решетку на пять лет.

В 2017 г. чистый убыток McAfee составил $607 млн, в 2018 г. — $512 млн, а в 2019 г. — $236 млн. Однако за первые шесть месяцев 2020 г. McAfee получила чистую прибыль в размере $ 31 млн. Часть средств, вырученных в ходе IPO, компания планирует потратить на погашение долга.

Эксперты оценивают McAfee в $8,6 млрд исходя из общего объема размещенных акций. При подаче первичной заявки компания планировала продать 37 млн акций по цене от $19 до 22 за акцию и привлечь около $814 млн.

Компания, основанная в 1987 г., была в числе пионеров разработки антивирусных программ, а также первой начала продавать свой антивирус обычным пользователям. Сейчас софт McAfee поставляется предприятиям и правительствам по всему миру.

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Скандально известный основатель Джон Макафи, основатель McAfee

Контрольным пакетом акций владеет американская инвестиционная компания TPG, которая приобрела его у Intel Corp в 2016 г. McAfee оценивалась тогда в $4,2 млрд, включая долг. Миноритарный пакет акций находится у акционерной компании Thoma Bravo, которая выкупила его в 2017 г. Известно, что текущие акционеры планируют продать 6 млн акций. Андеррайтерами размещения помимо TPG Capital выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, BofA Securities и Citigroup. Другие миноритарные акционеры – компании Intel Americas и Snowlake Investment Pte Ltd.

Нелегкая история бренда

Основатель компании Джон Макафи, в честь которого она получила название, всегда отличался большой эксцентричностью. Он ушел из компании в 1994 г. и потом всячески признавался в своей нелюбви к McAfee и ее продуктам.

McAfee стала публичной в 1998 г., и это также добавило ей скандальной известности. В 2006 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила McAfee в мошенничестве. Регулятор установил, что в период с 1998 г. по 2000 г., когда акции McAfee торговались на Нью-Йоркской бирже, разработчик завышал свою выручку и прибыль, обманывая инвесторов. За два года руководство McAfee завысило показатели на $622 млн — или на 131%. Компания этого не признала, но согласилась на штраф в размере $50 млн, который комиссия распределила между пострадавшими инвесторами.

В 2011 г. компанию купила Intel за $7,7 млрд и в 2014 г. переименовала ее в Intel Security. Решение Intel о ребрендинге связывали с желанием дистанцироваться от фигуры Джона Макафи, который не только вел богемный образ жизни, но и проходил в качестве подозреваемого по делу об убийстве своего соседа, застреленного в собственном доме в Белизе в ноябре 2012 г.

Впоследствии Intel вернула название McAfee, а в 2017 году продала 51% акций компании TPG Capital. В рамках сделки компанию оценили в $4,2 млрд, включая сумму долга.

По данным агентства кредитных рейтингов Moody’s Investors Service Inc., за последние годы McAfee сумела расширить свой основной бизнес в области программного обеспечения для кибербезопасности, ориентированный на потребителей, за счет повышения цен, новых партнерских программ и хороших показателей удержания клиентов за последние несколько лет. В 2020 г. McAfee наняла бывшего генерального директора BMC Software Питера Лива (Peter Leav) в качестве своего нового исполнительного директора.



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