ВТБ покупает кусочек «Делимобиля»

«ВТБ-Капитал» покупает 15% «Делимобиль» за $75 млн

«ВТБ-Капитал», подразделение госбанка ВТБ, договорился о приобретении доли в сервисе каршеринга «Делимобиль». Соответствующее соглашение в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали первый зампред ВТБ Юрий Соловьев и основатель «Делимобиль» Винченцо Трани (Vincenzo Trani).

Ожидается, что «ВТБ-Капитал» приобретет порядка 15% в головной структуре «Делимобиль», люксембургской Delimobil Holding. Сумма сделки составит $75 млн. Таким образом, вся компания оценена в $500 млн.

Что представляет из себя «Делимобиль»

«Делимобиль», помимо собственного бренда, работает также под брендами Anytime и Anytime Prime. Бренд Anytime используется в Чехии, Казахстане и Белоруссии, бренд Anytime Prime в России в качестве сервиса по подписке.

Упомянутая Delimobil Holding владеет российскими «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») и «Энитайм» (бренд Anytime). Согласно данным базы «Спарк - Интерфакс», выручка «Каршеринг Руссия» в 2020 г. составила 5,3 млрд руб. при чистом убытке 2,4 млрд руб., выручка «Энитайм» - 173 млн руб.

«ВТБ-Капитал» покупает приобретя 15% долю каршерингового сервиса «Делимобиль» за $75 млн

Как пояснили агентству «Интерфакс» в пресс-службе «Делимобиль», основным владельцем Delimobil Holdings является фонд Miko Kapital Group, созданный Винченцо Трани. Привлеченные средства «Делимобиль» планирует потратить на дальнейшее развитие и укрепление позиций каршеринговых проектов на российском рынке.

До этого Трани говорил о возможности проведения IPO (первичное размещение акций) компаний в 2021 г. Агентство Reuters сообщало, что в рамках подготовки к IPO «Делимобиль» может продать до 10% своих акций, тогда как само IPO может состояться в 2022 г.

Российский рынок каршеринга

Согласно исследованию банка «Тинькофф», лидером российского рынка каршеринга является «Яндекс.Драйв», принадлежащий «Яндекс.Такси», совместному предприятию «Яндекса» и Uber. По итогам 2020 г. доля «Яндекс.Драйв» в общем объеме каршеринговых поездов составила 55,4%.

Крупными игроками также являются «Делимобиль», BelkaCar и «Ситидрайв» (бывшая YouDrive, принадлежит совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group). Их доли составили, соответственно, 23,8%, 11,5% и 9,3%.

При этом все упомянутые игроки являются убыточными. Согласно данным базы «Спарк-Интерфакс», в 2020 г. чистый убыток BelkaCar составил 1,84 млрд руб., YouDrive - 1,35 млрд руб. В 2019 г. чистый убыток «Яндекс.Каршеринг» (юридическое лицо «Яндекс.Драйв») составил 2,4 млрд руб.

Зачем ВТБ нужен «Делимобиль»?

Аналитик «Финама» Леонид Делицын отмечает необычные параметры сделки: ВТБ покупает миноритарную долю в «Делимобиль» за сумму, эквивалентную выручке компании. Соответственно, компания оценена в шесть годовых выручек при том, что она генерирует убытки.

«Возможно, ВТБ планирует на горизонте 2-3 года перепродать данную долю кому-нибудь, например, «Яндексу» и Mail.ru Group, добавляет Делицын. - Кроме того, китайских венчурный инвестор Кай Фу Ли отмечает, что экосистемы - банки, интернет-компании - покупает оффлайн-бизнес (каршеринг, службы доставки) не ради сбора бизнеса, а ради сбора данных о пользователях и их поведении».