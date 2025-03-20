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ГК X-Com предложит системы энергоснабжения на базе электротехники и ИТ-решений бренда EKF

ГК X-Com стала ИТ-партнером компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России. «Электрорешения» — один из производителей продукции и решений для энергоснабжения и автоматизации промышленных предприятий, гражданских и инфраструктурных объектов, а также ИТ-продуктов и ПО. Благодаря новому сотрудничеству в ассортименте ГК X-Com появился весь спектр электротехнического оборудования, а также расширился ассортимент ИБП и СКС.

«Партнерство с «Электрорешения» (бренд EKF) важно для нас, так как нам интересны комплексные поставки электротехнической продукции, в том числе максимально локализованной и реестровой. Также для наших проектных инженеров удобен предоставляемый компанией широкий спектр проектного оборудования, это важно для работы со сложной электротехнической инфраструктурой, на таких предприятиях как банки, ЦОДы и так далее. Более того, качество и надежность решений от бренда EKF позволяет оснащать также такие требовательные к энергосистемам объекты как промышленные здания, заводы, крупные суда», – сказал Антон Усков, руководитель направления инфраструктуры ГК X-Com.

«За время нашей работы компания накопила обширный опыт не только в электротехническом оборудовании, но и в комплексных решениях. Мы активно адаптируемся к запросам российского рынка, уделяя внимание цифровизации и выходу в сегмент IT. Теперь мы готовы предлагать масштабные инфраструктурные проекты, сотрудничая с высококвалифицированными интеграторами. ГК X-Com — именно такой партнёр, на которого можно положиться», – отметил Артем Сергеев, директор бизнес-юнита «Новые бизнесы» компании «Электрорешения, бренд EKF.

Компания «Электрорешения» (бренд EKF) производит широкий спектр продукции – ее ассортимент насчитывает более 19 тыс. SKU. С начала 2025 г. ГК X-Com является поставщиком всех товарных групп и решений под брендом EKF на территории РФ.

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