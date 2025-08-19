Разделы

Телеком Инфраструктура Техника
|

ГК X-Com предложит телеком-решения компании «Электрорешения» (бренд EKF) в рамках линейки Teracom

Группа компаний X-Com в партнерстве с «Электрорешения», представителем бренда EKF в России, анонсирует обновленную линейку Teracom в своем ассортименте. Теперь Teracom под брендом EKF объединяет активное телекоммуникационное оборудование, источники бесперебойного питания, оборудование для организации СКС и информационных центров. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

«Мы рады предложить нашим клиентам обновленную линейку Teracom от бренда EKF. Это важный шаг в развитии наших телекоммуникационных решений, который позволит нам предоставлять более широкий спектр высококачественного оборудования и услуг», – сказал Антон Усков, руководитель направления электротехнической продукции ГК X-Com.

Ранее линейка Teracom была известна как компоненты для медных кабельных систем от категории 5E до 6А: патч-панелей, коммутационных шнуров, информационных записей, модулей Keystone, телекоммуникационных шкафов и компонентов для оптических систем.

«Объединение всех телекоммуникационных решений под маркой Teracom — это логичный шаг в развитии данной линейки бренда. Мы предоставляем нашим клиентам самый широкий выбор оборудования для построения надежных и эффективных телекоммуникационных систем, соблюдая самые высокие стандарты», – отметил Артем Сергеев, директор бизнес-юнита «Новые бизнесы» компании «Электрорешения», бренд EKF.

После реорганизации в линейку вошло оборудование для активного телекома: управляемые и неуправляемые коммутаторы с поддержкой PoE уровня L2, L3, доступа/ядра и т. д. Представлены многопортовые стекируемые коммутаторы разного уровня доступа, агрегации и ядра. В ассортименте есть как бюджетные модели для коммерческих объектов, так и высоконагруженные коммутаторы, агрегации и ядра для применения в сетевой инфраструктуре ЦОДов и в промышленности.

В рамках линейки Teracom также будут предлагаться однофазные и трехфазные ИБП малой и большой мощности, включая модульные устройства.

Для клиентов есть возможность протестировать объекты оборудования на отдельных объектах и получить онлайн-доступ к веб-интерфейсу коммутаторов для проверки с возможностью сохранения после объединения. Это упростит установку и заказ оборудования для СКС и информационных центров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От диалоговых ботов к автономным помощникам: ИИ-агенты — один из ключевых трендов на российском рынке

Весь мир сел в лужу. Нейросети бесполезны для бизнеса после внедрения выручка не растет, расходы увеличиваются

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

Если «дочка» SAP хочет перенести данные российского клиента на зарубежный сервер, с ней можно разорвать договор, и это законно

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

После обновления Windows сломались инструменты сброса и восстановления системы

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: