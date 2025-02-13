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EKF Impulse: новое имя в зарядке электротранспорта

Компания «Электрорешения», официальный представитель бренда EKF в России, выводит на рынок решение по организации зарядной инфраструктуры для электромобилей. EKF Impulse – это комплексный подход к проектированию, развертыванию и эксплуатации зарядной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители EKF.

Опыт и экспертиза в электротехнике и разработке облачных программных продуктов компании «Электрорешения», а также возрастающий спрос на зарядные станции легли в основу решения по созданию зарядной инфраструктуры EKF Impulse, которое сочетает в себя аппаратную часть, программное обеспечение и сервисное обслуживание.

«Анализ рынка электротранспорта показал, что в 2024 г. в России продано рекордное количество новых электромобилей, и есть высокий спрос на индивидуальные электрозаправочные станции для ИЖС, а также на комплексное решение для многоквартирных домов и коммерческих объектов. Экспертиза нашей компании в области электротехники и ИТ продуктах нашла отражение в зарядной станции EKF Impulse, подходящей для разных типов заказчиков – от владельца электромобилей до застройщиков и управляющих компаний», – отметил Артем Сергеев, руководитель бизнес-юнита «Новые бизнесы».

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EKF
EKF Impulse

Компактные зарядные станции Impulse мощностью 7, 11 и 22 кВт предназначены для зарядки одного электромобиля любого производителя. Зарядные станции комплектуются коннекторами GB/T и Type 2 и обеспечивают надежную и безопасную зарядку благодаря двенадцати типам защиты. Минималистичный дизайн с LED-индикацией статуса и LCD-экраном для вывода информации впишется в любое городское пространство. Зарядные станции подходят как для коммерческого, так и для личного использования, включая установку в подземных паркингах, крытых парковках и на открытом воздухе.

Для эффективного использования мощности на объекте разработано коробочное решение − шкаф динамической балансировки мощности. Установленное внутри шкафа оборудование подключается к облачному решению EKF и позволяет вычислять и распределять мощность для зарядной инфраструктуры, что эффективно решает проблему нехватки мощности в часы пикового потребления.

Владельцы электромобилей могут бронировать зарядные станции и оплачивать зарядку с помощью мобильного приложения EKF Charge, в котором предусмотрена возможность быстрого выбора, бронирования станции и управления зарядной сессией.

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Для владельцев зарядной инфраструктуры разработан веб-клиент, который позволяет в режиме реального времени удаленно мониторить статус станций, управлять тарифами и отслеживать аналитику.

Все программные решения реализованы на российской облачной платформе, что обеспечивает защиту данных и стабильную работу сервисов.

Особенность EKF Impulse – открытая архитектура и возможность подключить к существующей системе EKF Charge и решению по балансировке новые зарядные станции, поддерживающие OCPP протокол, от любых производителей.

Сервисная поддержка решения организована на всех этапах жизненного цикла. Специалисты компании «Электрорешения» разработают проект зарядной инфраструктуры под ключ, подберут необходимые компоненты, проведут монтаж и пусконаладку, а также подключат зарядную инфраструктуру к сети и настроят динамическую балансировку мощности.

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