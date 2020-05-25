В Стокгольме запущена первая коммерческая 5G­-сеть

Шведский оператор мобильной связи Telia запустил первую коммерческую 5G-сеть в Стокгольме — сеть развернута на базе продуктов и решений компании Ericsson. К середине июня этого года 5G-услуги будут доступны почти по всему центру Стокгольма — в Норрмальме, Остермальме и Васастане.

Сейчас сеть развернута на частоте 700 МГц — для предоставления услуг передачи данных оператор использует агрегацию несущих частот LTE и NR. Telia рассчитывает создать национальное покрытие и начать оказывать коммерческие 5G‑услуги с применением частот в среднем и высоком диапазонах к концу этого года, после завершения частотных аукционов.

Сеть работает на базе продуктов и решений Ericson Radio System, при этом Telia предоставляет абонентам смартфоны с поддержкой технологий 5G-ready. Примечательно, что сеть на 100% обеспечивается электричеством из возобновляемых источников.

«Мы шведская компания, поэтому коммерческий запуск 5G-услуг в Стокгольме в партнерстве с Telia очень важен для нас. Сети 5G сделают лучше жизнь людей и шведского общества в целом — благодаря улучшенным технологиям МШПД появятся инновационные компании, а также необходимые бизнесу и обществу приложения», — сказал президент и исполнительный директор компании Ericsson Борье Экхольм (Börje Ekholm).

Ранее Ericsson и Telia запустили несколько 5G-проектов в Швеции, среди которых первая 5G-сеть, развернутая на территории Королевского технологического института, и первая в Швеции промышленная 5G-сеть на заводе Volvo. Ранее, в мае этого года, на 5G-оборудовании Ericsson для сети радиодоступа Telia запустила коммерческую 5G- сеть в Норвегии.

В настоящее время на оборудовании Ericsson работает 37 коммерческих 5G-сетей в 22 странах мира. У Ericsson заключено 91 соглашение в области 5G-технологий, 48 из которых являются публичными.