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Ершов Дмитрий



10.04.2025 Algorithmics разработала платформу больших данных для «Beeline Казахстан» и ретейлера Magnum 1
15.12.2023 У ИБ-компании «Информзащита» новый владелец 1
10.06.2020 «Информзащита» меняет хозяев. Владельцем становится Филипп Генс 1
04.07.2011 Гендиректор «Информзащиты» покинул компанию из-за разногласий с акционерами 1
15.03.2011 Дмитрий Ершов возглавил Учебный центр «Информзащита» 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Ершов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Информзащита 779 4
Код Безопасности 638 3
Информзащита НАЦ - Национальный аттестационный центр 45 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2180 2
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 151 1
Информзащита - Spacebit - Спейсбит 20 1
InfoWatch - Инфовотч 1032 1
Xerox 1143 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4059 1
Ланит - SafeLine 40 1
Divizion 54 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 1
Информзащита сервис 4 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4989 1
Microsoft Corporation 24762 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1251 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8827 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 47 1
Forcepoint - Websense 125 1
Imperva 34 1
Fortinet 393 1
Check Point Software Technologies 767 1
Cisco Systems 5138 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7477 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 512 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
РЖД - Российские железные дороги 1932 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
Ингосстрах СПАО 426 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 1
Федеральное казначейство России 1798 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2009 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4878 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28426 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7488 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13520 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25765 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2299 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51914 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 214 1
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 18 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1111 1
Информзащита - TrustVerse Linux 5 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 1
Гайкович Владимир 40 3
Ефимов Петр 39 2
Генс Филипп 41 2
Генс Георгий 76 2
Чачава Александр 102 1
Алпаров Салават 1 1
Бокова Галина 2 1
Попова Зоя 9 1
Бокова Елена 2 1
Соколов Юрий 6 1
Голова Алла 2 1
Караулов Павел 13 1
Голов Андрей 52 1
Россия - СФО - Новосибирск 4373 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52409 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43786 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6271 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29695 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7597 1
Список системообразующих предприятий РФ 292 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7081 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2533 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5926 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3070 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13876 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 577 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51979 1
Forbes - Форбс 844 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1012 1
TAdviser - Центр выбора технологий 403 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3264 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
Информзащита Учебный центр 38 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1541 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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