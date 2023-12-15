У ИБ-компании «Информзащита» новый владелец

Управляющая компания «Гамма Групп» стала новым владельцем интегратора «Информзащита», работающего в сфере информационной безопасности. До сих пор основным акционером компании являлся Филипп Генс, владелец холдинга «Ланит».

Новый владелец «Информзащиты»

100% акций научно-инженерного предприятии (НИП) «Информзащита» перешли к управляющей компании (УК) «Гамма Групп». Это следует из данных базы «Контур.Фокус». Первым внимание на это обратило агентство «Интерфакс».

Как менялись владельцы «Информзащиты»

НИП «Информзащита» была основана в 1995 г., она работает в сфере информационной безопасности. Учредителями компании выступают Владимир Гайкович, Юрий Соколов, Петр Ефимов и Дмитрий Ершов.

Предприятие имеет форму собственности акционерного общества (АО), поэтому в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) актуальный состав акционеров не раскрывается. В ЕГРЮЛ отображается только единственный акционер, что и произошло с «Гамма Групп».

Известно, что в конце 2000-х – начале 2010-х годов Соколов и Гайкович вышли из числа совладельцев компании. Осенью 2023 г. из числа акционеров ушел и Ефимов, который с 2014 г. был гендиректором компании.

Фото: Vk «Информзащиты» Новым владельцем интегратора «Информзащита» стала управляющая компания «Гамма Групп»

В 2016 г. журнал Forbes писал о наличии у «Информзащита» «таинственного инвестора», в роли которого мог выступать основатель холдинга «Ланит» Георгий Генс. Якобы он присматривался к бизнесу «Информзащита» еще с конца 2000-х годов.

Скупка Филиппом Генсом активов «Информзащита»

В 2012 г. «дочка» «Ланит» Treolan приобрела выделившегося из «Информзащиты» дистрибьютора Safeline.

В 2018 г. Георгий Генс скончался, его активы отошли к сыну Филиппу.

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В 2019 г. Филипп Генс приобрел контрольную долю (85%) в ООО «Код безопасности», выделившимся из состава «Информзащита». В 2022 г. госкорпорация «Росатом» приобрела из доли Генса 50% в «Код безопасности».

В 2020 г. Генс официально приобрел 88,4% акций НИП «Информзащита». Пресс-служба «Информзащиты» подтвердила передачу акций компании «группе инвесторов», заверив, что на деятельности компании это не окажет влияния. Пресс-служба «Ланита» к моменту публикации этого материала не ответила на вопрос CNews, остался ли Филипп Генс в составе акционеров «Информзащиты».

О «Гамма Групп» и «Информзащита»

УК «Гамма Групп» зарегистрирована в Новосибирске и занимается управлением закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Компания на 10% принадлежит ее гендиректору Салавату Алпарову, на 90% - самой себе. Представители «Гамма Груп» к моменту публикации не ответили на запрос CNews о данной сделке.

По итогам 2022 г. выручка НИП «Информзащита» составила 4,6 млрд руб., прибыль от продаж – 306 млн руб., чистая прибыль – 243 млн руб. В группу компаний «Информзащита» также входят сервисная компания «Информзащита-Сервис», разработчик решений в сфере информационной безопасности Spacebit, учебный центр «Информзащита» и «Национальный аттестационный центр».