Новосибирцы стали чаще доверять свой быт цифровым помощникам

С начала 2022 г. в регионе почти на 20% увеличилось количество умных устройств, которыми ежедневно пользуются жители области. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

По данным «Мегафона», наиболее востребованы в Новосибирской области системы и модули для контроля энергопотребления, для охраны дома, «умные» сигнализации в автомобилях, устройства для контроля котлов отопления, а также шлагбаумов и ворот. Жители региона активно управляют ими через мобильные приложения или sms-команды – ежемесячно на терминалы их поступает более 170 тыс. Этого хватит, чтобы четыре раза скопировать и отправить в коротких сообщениях все тома романа «Война и мир».

«Мы видим спрос на умных помощников в Новосибирской области, и с каждым годом их востребованность увеличивается. Для жителей региона важно оптимизировать ежедневные рутинные процессы: контроль энергопотребления, безопасность жилья и транспорта. Чаще всего интернет вещей востребован у жителей крупных областных городов – Новосибирска и Бердска, а также к нему прибегают жители частных домов, расположенных вблизи мегаполисов. В таких локациях умные помощники с GSM-модулями работают за счет мобильной связи, в том числе там, куда не «добивает» сеть Wi-Fi», – сказал Денис Трофимчук, директор «Мегафона» в Новосибирской области.

Наличие стабильной связи является важным условием работы умных систем в области. Развитие инфраструктуры «Мегафона» направлено, в том числе, и на обеспечение стабильной работы тысяч устройств для улучшения качества жизни абонентов. Только в 2022 г. «Мегафон» модернизировал сеть в 80 областных локациях, улучшив проникновение сигнала внутри жилых помещений.

Бытовая цифровизация предполагает передачу данных с множества устройств учета ресурсов, в том числе счетчиков электроэнергии. Для этого «Мегафон» с 2019 г. развивает в Новосибирске специальный стандарт сотовой связи NB-IoT. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и цокольные этажи со сложными внутренними конструкциями.

По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 г. составят в среднем около 30%.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.