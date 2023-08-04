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«Мегафон» обеспечил связью популярное место отдыха в Новосибирской области

«Мегафон» запустил новую базовую станцию в районе Бердского залива, а также модернизировал существующее оборудование четвертого поколения в одном из старейших городов Новосибирской области. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Благодаря строительству новой базовой станции на территории популярной рекреационной локации, «Мегафон» расширил существующее покрытие сети и увеличил скорость мобильного интернета для местных жителей, дачников и отдыхающих. Новое качество связи также почувствовали водители, проезжающие по Бердскому шоссе, и пассажиры железнодорожной станции «Речкуновка». Теперь они могут пользоваться любыми цифровыми ресурсами и совершать звонки по технологии VoLTE, которая отличается мгновенным соединением и кристально чистым звуком.

Бердский залив – одно из излюбленных мест для многих жителей области, которых привлекает прибрежный отдых. Он отличается не только живописными видами, но также транспортной доступностью и удобной инфраструктурой. Здесь сконцентрировано сразу несколько баз отдыха, гостиниц, яхт-клуб, а добраться сюда можно на электричке, такси или личном автомобиле. Поэтому на водохранилище проводят время не только новосибирцы и бердчане, но и путешественники из других регионов. Например, в июне Бердский залив уже посетили барнаульцы (23% от общего количества туристов), москвичи (16%), кузбассовцы (9%) и томичи (4%).

Также инженеры «Мегафона» провели модернизацию телеком-оборудования и в других локациях Бердска: улучшения затронули территории рядом с дачными сообществами, эко-парком «Школьный», аллеей Героев и автовокзалом. Здесь запустили дополнительный низкочастотный диапазон LTE, тем самым увеличив существующее покрытие сети 4G.

«Бердск – второй по численности населения город Новосибирской области. Здесь ежегодно возрастает мобильная активность: только за последние два года интернет-трафик вырос более чем в 1,5 раза. Учитывая эти тенденции, наши инженеры заранее проводят работы там, где требуется увеличить емкость и покрытие сети, повысить скорость, стабильность и надежность передачи данных для максимального числа пользователей. В этом году мы отдали особый приоритет Бердску и планируем модернизировать в городе областного значения еще свыше 10 объектов связи», – сказал директор «Мегафона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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