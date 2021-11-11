«Металлоинвест», JSA Group и МФТИ подготовят кадры для цифровизации промышленности

«Металлоинвест», JSA Group (входит в «ИКС Холдинг») и Московский физико-технический институт (МФТИ) начали реализацию совместной программы по подготовке кадров для цифровизации в сфере промышленности.

«Горно-металлургическая отрасль проходит стадию глобальной трансформации. Цифровизация позволяет превращать комбинаты в «умные» предприятия, быть более гибкими, бережно расходовать ресурсы, менять роли людей в цепочке производства, гарантировать их безопасность, – сказал генеральный директор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев. – Московский физико-технический институт – ведущий технический вуз страны и передовой научный центр. Благодаря нашему сотрудничеству компания получит подготовленных специалистов и сможет существенно ускорить разработку и внедрение передовых решений».

Специалистами компаний будет совместно разработана целевая образовательная программа магистратуры «Цифровизация в промышленной сфере». Первые десять студентов будут набраны в следующем году.

«Мы ощущаем нехватку профессионалов в области новейших технологий, включая машинное зрение, блокчейн и искусственный интеллект, а также аналитики и работы с большими массивами данных, – отметила директор по цифровой трансформации компании «Металлоинвест» Юлия Шуткина. – Целевая программа позволит нам начать готовить студентов к решению реальных задач ещё до окончания института. Планируем уже с пятого курса магистратуры вовлекать студентов в проекты по цифровизации с перспективой продолжения работы над ними уже в качестве наших сотрудников».

«Партнерство МФТИ с компаниями JSA Group и «Металлоинвест», включающее открытие новых образовательных программ, совместные R&D проекты и привлечение студентов к решению реальных задач индустрии, органично вписывается в стратегическую программу развития института на среднесрочную перспективу, – сказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, – Наше сотрудничество поможет развитию горно-металлургической отрасли, решению бизнес-задач компаний-партнеров, и положительно скажется на востребованности наших исследователей и выпускников».

Вторым направлением сотрудничества станет создание гибридных проектных команд из числа экспертов «Металлоинвеста», JSA Group и МФТИ для разработки технологий под конкретные производственные задачи в горно-металлургической отрасли. Со стороны института в работе команд примут участие доценты и кандидаты физико-математических наук по направлениям теоретической физики и компьютерного моделирования, информационных технологий и прикладной математики, а также студенты старших курсов.

Благодаря совместной работе планируется оптимизировать или найти новые решения в таких областях как применение компьютерного зрения для оценки качества поверхности и выявления дефектов на верхней стороне листового проката, применение предиктивного анализа в доменном производстве, система слежения за чугуновозными ковшами и др.

Компания JSA Group уже передала в лаборатории Института аэромеханики и летательной техники (ИАЛТ), являющегося структурным подразделением МФТИ, ряд проектов, работа над которыми будет вестись совместно с учащимися.

Третьим направлением совместной работы «Металлоинвеста», JSA Group и МФТИ в рамках совместного сотрудничества станет проведение форума разработчиков или, иначе говоря, хакатона. Планируется, что он пройдет в I квартале 2022 г. и будет включать в себя проработку реальных бизнес-кейсов в области цифровизации производства. Хакатон позволит представителям компаний пообщаться с десятками студентов и выпускников МФТИ, увидеть их «в деле», предложить самым перспективным варианты стажировки в компаниях с дальнейшим трудоустройством.