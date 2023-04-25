«Металлоинвест» и JSA Group внедрили собственную систему управления инвестиционным портфелем

«Металлоинвест» внедрил на своих предприятиях систему автоматизации управления инвестиционным портфелем класса PPM (Project & Portfolio Management). Цифровая платформа полностью адаптирована под задачи управления инвестициями в горнодобывающей промышленности и металлургии, позволяет автоматизировать все процессы портфельного управления и является единым инструментом реализации проектов для всех участников инвестиционной деятельности. Разработку и внедрение платформы осуществила ИТ-компания JSA Group. Об этом CNews сообщили представители JSA Group.

«Одна из ключевых задач «Металлоинвеста» – оперативно и качественно реализовать крупный блок инвестиционных проектов, нацеленных на решение стратегических целей Компании по повышению уровня обслуживания и производительности труда. Благодаря внедрению PPM мы значительно ускорили рутинные процессы и сократили длительность цикла годового инвестиционного планирования в три раза», – сказала директор по инвестициям «Металлоинвеста» Наталья Грызанова.

Инвестиционный портфель компании на 2023-2025 гг., включающий более 800 проектов, полностью сформирован в PPM. Система позволяет не только организовать непрерывный процесс инициирования и утверждения заявок на инвестиции и инвестиционные проекты, но и вести собственную единую электронную структурированную базу с онлайн-доступом к детальной информации.

«Внедрение системы класса PPM с таким проработанным функционалом можно считать одним из первых и лучших в отрасли. Например, здесь для каждого проекта сформирован график, состоящий из ключевых вех, связанная с ним детальная бюджетная модель, ключевые показатели эффективности проекта, прочая необходимая обосновывающая информация. Особенно важно, что PPM дает возможность вести расчеты бюджетов в разных валютах и с учетом коэффициентов-дефляторов, формировать варианты проектов и сценарии инвестиционного портфеля, учитывать риски их реализации», – сказал директор департамента планирования и контроля инвестиционной деятельности Металлоинвеста Андрей Лисин.

В процессе внедрения новой системы была проведена масштабная работа по подготовке, переносу и унифицированию полной базы инвестиционных проектов и инициатив: всех финансовых операций, справочников, план-графиков, КПЭ.

«Специфика металлургического бизнеса такова, что не каждая существующая на рынке программа подойдет для управления всей инвестиционной деятельностью компании, – отметил директор практики управленческого учета и инвестиций JSA Group Роман Сунтеев. – В ходе выбора способа реализации проекта было рассмотрено множество готовых российских и зарубежных комплексов ПО, но не один из них не закрывал потребность даже наполовину, поэтому был выбран подход с собственной разработкой. Одна из ключевых особенностей PPM — это интеграция с системой управления проектами и ресурсами, куда автоматически попадают сформированные и согласованные проекты с ключевой информацией и бюджетами, которые точно нужны. И, пожалуй, основное преимущество внедрения PPM — возможность более качественного анализа данных и своевременного принятия правильных управленческих решений, что очень актуально в современном VUCA-мире, где все быстро меняется и нужна возможность реагировать».

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В ближайшее время PPM будет дополнена настраиваемой системой отчетности и получит функцию управления программами проектов. После завершения доработок все основные процессы планирования и контроля инвестиций Компании будут переведены в цифровое поле.

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