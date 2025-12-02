«Металлоинвест» и JSA Group перевели исполнительную документацию в цифровой формат на базе Pilot-BIM

Компания «Металлоинвест» совместно с JSA Group завершила проект по цифровизации исполнительной документации (ИД) на Лебединском ГОКе, Михайловском ГОКе и Оскольском электрометаллургическом комбинате. Теперь все процессы формирования, согласования и хранения ИД ведутся в среде общих данных Pilot-BIM с использованием специального модуля, разработанного JSA Group.

«Если раньше исполнительная документация формировалась и согласовывалась традиционным способом — на бумаге, а затем сканировалась и хранилась в цеховых архивах, то теперь все процессы согласования и хранения реализованы в формате одного окна в корпоративной цифровой среде. Документы создаются в цифровом формате, проходят согласование и хранятся в едином пространстве, доступном всем заинтересованным лицам, участвующим в строительстве и последующей эксплуатации построенного объекта. Такой подход делает процесс прозрачным и позволяет нам сосредоточиться на сути проекта, а не на рутине», — отметил директор департамента проектирования и строительства «Металлоинвеста» Виктор Шульженок.

Решение позволило объединить управляющую компанию, предприятия, проектные институты и генподрядчиков в единое информационное пространство для работы с ИД. Это значительно сократило объём работы с бумажной документацией и упростило взаимодействие участников строительства.

Новый модуль поддерживает формирование общего и специальных журналов работ, актов освидетельствования скрытых работ и других документов в системе Pilot-BIM. Базовые возможности Pilot-BIM позволили разработать необходимые аналитические формы, а также хранить и согласовывать электронные документы по ИД.

Важным преимуществом стало то, что новые процессы реализованы внутри действующей системы — без использования отдельного решения и трудоемкой интеграции. В дальнейшем планируется связать цифровую ИД с системами «Мобильный Строй Контроль» и «Системой управления проектами».

Директор практики управленческого учета и инвестиций JSA Group Роман Сунтеев сказал: «Мы довольны первыми результатами, так как проект был реализован в короткие сроки и с минимальными трудозатратами (без дополнительных систем на существующем СОД), но при этом позволил логически завершить цепочку ПД – РД – ИД и задуматься о процессах перевода в эксплуатацию и эксплуатационной документации».