«Металлоинвест» и JSA Group внедрили платформу по контролю соблюдения норм безопасности на предприятиях

«Металлоинвест» и JSA Group разработали и запустили цифровую платформу по контролю за соблюдением норм безопасности на производстве. Система видеоаналитики на основе нейросети отслеживает использование сотрудниками средств индивидуальной защиты (СИЗ) и пересечение опасных зон вокруг статичных объектов, своевременно предупреждает о возникающих внештатных ситуациях. В перспективе платформа «научится» классифицировать типы защитной экипировки, отслеживать соблюдение дистанции от движущихся автомобилей и техники, определять ведущиеся на высоте работы.

«Внедрение лучших цифровых решений является важной частью нашей работы по переходу на качественно новый уровень промышленной безопасности. Мы стремимся не просто исключить нарушения существующих норм, но и повышаем эффективность функционирования системы производственной безопасности в целом, упрощаем регламенты мониторинга, изменяем подход сотрудников предприятий к этим вопросам на проактивный», – сказал Андрей Черепов, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды «Металлоинвеста».

На Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева, Лебединском ГОКе и Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А.А. Угарова сегодня к системе подключено более 60 камер. До конца года планируется увеличить их число почти до 200.

«Камеры отслеживают соблюдение норм и безопасное исполнение работ в режиме реального времени. Фото- и видеоотчеты поступают в диспетчерский центр, где происходит дополнительная проверка. В случае подтверждения нарушения мы информируем соответствующие службы предприятия», – сказал Дмитрий Лапин, руководитель направления Data Science JSA Group.

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«Платформа позволяет за короткий срок сократить количество нарушений в 3-4 раза. Обучение, информирование и другие предупредительные меры помогают в дальнейшем закрепить и поддерживать достигнутый результат, – отметила директор по цифровой трансформации «Металлоинвеста» Юлия Шуткина. – Мы планируем продолжать масштабирование системы, подключать новые участки, на которых существует риск здоровью сотрудников».

В настоящее время продолжается оптимизация платформенного решения. Помимо доработки его базовых алгоритмов, производительности и эргономики программного обеспечения проводится тестирование новых функций.