«Металлоинвест» с помощью JSA Group расширил возможности корпоративного приложения

«Металлоинвест» и JSA Group (входит в «ИКС Холдинг») расширили возможности корпоративного приложения компании. Новая функциональность позволит сотрудникам предприятий «Металлоинвеста» своевременно выявлять и контролировать устранение рисков, связанных с производственной безопасностью.

Приложение устанавливается на смартфон, с помощью которого работник предприятия фотографирует место или ситуацию, потенциально опасную для жизни или здоровья его коллег. Заполнив короткую форму, он отправляет информацию на специальную внутреннюю платформу, где потенциальный риск фиксируется, назначается ответственное за его устранение лицо, определяется предварительный список необходимых мер и срок решения вопроса. После завершения задачи сотрудник получает уведомление и фотографию, подтверждающие проведенные мероприятия.

Новая функциональность для «охоты за рисками» уже доступна в корпоративном приложении у сотрудников «Уральской Стали», которые предварительно прошли необходимое обучение. До конца 2021 г. планируется внедрить решение на остальных предприятиях «Металлоинвеста».

«Использование цифровых технологий для вовлечения всех работников в профилактику происшествий является одним из основных направлений реализации стратегии изменений в области охраны труда и промышленной безопасности, а также достижения главной цели компании – нулевого тяжелого травматизма к 2025 г. Задача масштабная и требует всестороннего подхода и использования лучших современных практик, таких как «охота на риски», – отметил заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды «Металлоинвеста» Андрей Черепов.

«Цифровые технологии способны не только повышать эффективность бизнес-процессов, но и вносить серьезный вклад в безопасность и охрану здоровья сотрудников, занятых на производстве. Работа в этом направлении – один из важнейших приоритетов цифровой трансформации компании, – отметила директор по цифровой трансформации компании «Металлоинвест», вице-президент «ИКС Холдинга» Юлия Шуткина. – В ближайшей перспективе мы планируем расширить возможности приложения за счет включения в него инструментов для линейного обхода – систематического посещения подразделений и осмотра оборудования».

«Охота на риски» является одним из методов, применяемых в рамках комплексного подхода к управлению охраной труда и производственной безопасностью, внедряемого на всех предприятиях «Металлоинвеста» с 2020 г. Сотрудников учат «сканировать» окружающее пространство, замечать потенциальные риски в привычной обстановке и находить возможности для их устранения. Это формирует культуру ответственного поведения, осознанного лидерства в вопросах безопасности, способствует переходу от реактивного реагирования на произошедшие несчастные случаи к проактивной работе по их предотвращению.