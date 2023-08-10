«Металлоинвест» автоматизирует процессы планирования технического обслуживания и ремонта

Компания «Металлоинвест» приступила к реализации автоматизированной системы планирования технического обслуживания и ремонта. Разработчиком решения выступает JSA Group. Планируется, что система будет запущена в пилотном режиме на производственных площадках компании уже в следующем году.

Система упростит работу специалистов по планированию: формирование оперативных планов на неделю и день станет на треть менее трудоёмким, эффективность использования рабочего времени персонала вырастет на 10%.

Новая цифровая платформа позволит отображать доступные для проведения мероприятий ресурсы, назначать исполнителей с учётом их навыков, моделировать операционный график выполнения работ на разном горизонте времени, оперативно анализировать статус и вносить необходимые коррективы.

«Подготовку к реализации решения мы начали с прошлого года, с внедрения процесса недельно-суточного планирования, – сказал начальник управления по планированию и управлению затратами ТОиР «Металлоинвеста» Евгений Загудаев. – Пилотными площадками являются наиболее подготовленные с точки зрения зрелости процессов планирования структурные подразделения. Предстоит большая работа по актуализации нормативов и описанию необходимых для выполнения ремонтных работ навыков – это входящие данные для работы автоматизированной системы планирования».

В перспективе система будет дополнена элементами интеллектуальной оптимизации плана, такими как автоматическое построение графика с просчетом минимального времени выполнения работ при максимальной загрузке доступных ресурсов или формирование графика, исходя из требований к управлению надёжностью оборудования.

Также планируется интеграция с ранее введенными в эксплуатацию на предприятиях «Металлоинвеста» программно-аппаратными комплексами технического обслуживания и ремонта оборудования (мобильное ТОРО), которые используются для проведения плановых обходов. В результате интеграции все запланированные работы и их статус будут отображаться на интерактивной карте, привычной многим пользователям по навигаторам и приложениям на смартфонах. Это повысит удобство использования оборудования и обеспечит высокую скорость принятия решений.

«По многим параметрам этот проект не имеет аналогов на российском рынке. Наша разработка позволяет автоматизировать рабочие процессы от стадии планирования до исполнения, при этом учитывать различные внешние факторы и в режиме реального времени актуализировать задачи, – сказал директор продукта кластера управления цифровыми проектами JSA Group Егор Лашуков. – Система обеспечивает обмен данными с любой внешней ERP-системой, удобна в использовании, может быть адаптирована под различные производственные задачи».