«Металлоинвест» выбрал ИТ-инфраструктуру IBM для ускорения перехода к Индустрии 4.0

Компания «Металлоинвест» внедряет аппаратные и программные технологии IBM, поддерживающие и ускоряющие переход к Индустрии 4.0. Индустрия 4.0 – это цифровая трансформация традиционных процессов, которая привносит в производственную инфраструктуру такие улучшения, как автоматизация и интеллектуальные технологии с целью повышения ее эффективности и производительности.

Еще несколько лет назад четыре горнорудные и металлургические компании, входящие в состав «Металлоинвест», имели собственные системы бухучета. Процессы не были унифицированы, поэтому главной задачей в рамках проекта с применением решений IBM стала систематизация бизнес-процессов между этими основными предприятиями.

Над проектом по цифровой трансформации «Металлоинвест» работала при участии системного интегратора и поставщика ИТ-решений ТАЛМЕР, бизнес-партнера IBM. «Металлоинвест» внедрила в процессы своих горнодобывающих предприятий корпоративную систему планирования SAP S/4HANA, чтобы заменить около ста разрозненных ИТ-систем и увеличить операционную производительность в целом. Платформа SAP позволяет управлять множеством процессов и задач, начиная с технического обслуживания и логистики предприятия до продаж и расчета заработной платы. Новую платформу используют более 7 тыс. сотрудников, она позволила повысить эффективность труда и сократить операционные расходы. Более 2,4 тыс. пользователей ежедневно применяют платформу SAP S/4HANA для планирования и выполнения более 34 тыс. заказов на техническое обслуживание в месяц.

Для прочного фундамента среды SAP S/4HANA была выбрана операционная система Red Hat Enterprise Linux, работающая на аппаратном обеспечении IBM Power Systems. В начале 2017 года компания установила три сервера E850C для тестирования и разработки. Позднее в том же году установили два сервера E880C, на которых разместили производственные системы. Оборудование Power Systems на практике оказалось весьма надежным – длительность простоя бизнеса «Металлоинвест» теперь составляет менее двух минут в год. В планах компании – установка еще трех серверов E950 на процессорах уже следующего поколения POWER9.

«Металлоинвест» также использует программное обеспечение IBM PowerVM для виртуализации серверов. Оно помогло компании обеспечить необходимые аппаратные ресурсы. Объем ресурсов, необходимый для функционирования модулей SAP, может варьироваться. С помощью приложения PowerVM предоставляется достаточный объем ресурсов и обеспечивается бесперебойная работа всех систем.

Для экономичного размещения данных приложений SAP использована ленточная библиотека IBM System Storage TS3310 Tape Library. Кроме того, JSA Group внедрила программное обеспечение IBM Spectrum Protect для создания резервной базы данных для решений SAP: приложение копирует резервные данные на удаленный сайт, чтобы при необходимости их можно было быстро восстановить.

«Металлоинвест» управляет цифровой экосистемой для услуг, которые связаны с системой SAP посредством платформы Red Hat OpenShift. Это решение поддерживает работу мобильных специалистов по техническому обслуживанию заводов, а они составляют почти четверть всех сотрудников предприятия. Через приложение, установленное на мобильном устройстве, специалисты могут получать рабочие заказы и предоставлять обновленный статус по техническому обслуживанию с помощью радиочастотной идентификации (RFID).

За счет более эффективной системной интеграции компания «Металлоинвест» повысила качество собираемых данных, что позволяет принимать более точные бизнес-решения. Компания получила больше возможностей для прогнозирования производства, запасов, продаж и логистики на основе исторических данных. Теперь можно спрогнозировать три различных сценария менее чем за один месяц – это в три раза быстрее, чем то время, которое раньше требовалось для создания лишь только одного сценария.