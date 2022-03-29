Itprotect представила портфель отечественных ИБ-решений

Интегратор в области информационной безопасности Itprotect вывел на рынок спецпортфель ИБ-решений для сохранения высокого уровня информационной безопасности российских организаций в условиях нестабильной геополитической обстановки. В его составе – более 45 санкционно устойчивых ИБ-инструментов, состав которых будет обновляться.

Ситуация в сфере информационной безопасности кардинально поменялась с февраля 2022 года. Большинство ключевых иностранных производителей приостановили деятельность в России, а число атак за I квартал на российские организации выросло 4 раза (по данным «Лаборатории Касперского»). К тому же большинство клиентов столкнулись с отключением облачных ИБ-сервисов, поддержки иностранных ИБ-инструментов, доступа к базам знаний, возможности получения актуальных версий ПО и продления лицензий. А стоимость доступных для заказа решений выросла в несколько раз.

Все это потребовало от российских организаций пересмотреть подход в работе с рисками и повысить стабильность системы обеспечения ИБ. В числе первоочередных задач – замещение иностранных решений санкционно устойчивыми аналогами, выстраивание надежной системы защиты от сетевых атак, оперативного выявления ИБ-инцидентов и защиты конечных точек.

В спецпортфеле Itprotect более 45 решений, которые охватывают большую часть направлений кибербезопасности для обеспечения защиты на уровне сети, данных, пользователей, процессов мониторинга событий ИБ, контроля и управления доступом и пр.

«Мы все столкнулись с непредвиденными обстоятельствами. Многие выстраиваемые годами системы безопасности перестали полноценно выполнять свои функции. Для того, чтобы не стать легкой мишенью для хакеров, действовать нужно оперативно, но надежно. Наш портфель создан в помощь клиентам, он позволяет оперативно разобраться – какие аналоги иностранных решений есть на российском рынке. Это не весь набор аналогов, а только то, что доказало свою надежность на практике – мы предлагали и внедряли эти решения и до санкций, и продолжаем рекомендовать их клиентам», – сказал Максим Головлев, технический директор компании Itprotect.

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Количество запросов на консультацию экспертов Itprotect по подбору решений для замены выросло в 3 раза за март 2022, говорят в компании. А в списке наиболее востребованных услуг – анализ рисков по использованию американских и европейских ИБ-решений, их замена на отечественные аналоги, аудит информационной безопасности, пентесты и техподдержка иностранных ИБ-систем, которые перестали поддерживаться вендором.

В полной версии (доступна по запросу) портфель на 85% состоит из продуктов российских компаний, остальные 15% – от иностранных производителей, продолжающих работать в России, в частности, из Китая и Израиля. Эксперты Itprotect готовы проконсультировать по рискам и возможностям использования решений от этих вендоров под конкретного клиента.