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«Яндекс» выложил в открытый доступ собственный фреймворк для внедрения зависимостей

«Яндекс» выложил в открытый доступ Scout — собственный фреймворк для внедрения зависимостей, который не замедляет сборку приложений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Команда инфраструктуры «Яндекс маркета» опубликовала собственную библиотеку для внедрения зависимостей Scout. Она написана на языке Kotlin и помогает связывать между собой части приложения во время работы. Scout будет полезен для разработчиков, которым нужен быстрый и безопасный фреймворк, не замедляющий сборку приложения. Теперь инструмент можно использовать по открытой лицензии, он доступен на GitHub.

Эта библиотека предоставляет DSL для описания фабрик и инструменты для валидации графа зависимостей. Она работает быстро и не влияет на время компиляции.

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