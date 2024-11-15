Созданный россиянами разработчик мобильных игр нашел способ продать свои акции на $50 млн

Созданный россиянами разработчик мобильных игр Gdev договорился с американским фондом Oppenheimer о поэтапной продаже своих акций, которые ранее были выкуплены компанией в ходе процедуры buy-back. Всего может быть продано до 9,2% акций, рыночная стоимость которых составляет сейчас $51,3 млн.

Gdev нашел способ продать ранее выкупленные компанией акции

Разработчик мобильных игр Gdev (бывший Nexters) договорился с американским фондом Oppenheimer о том, что он будет время от времени продавать акции компании, хранящиеся сейчас у депозитария. Всего таким образом может быть продано до 1,7 млн акций (9,2% от общего числа акций).

Акции будут продаваться по рыночной цене по инициативе компании. Исходя из нынешних котировок акций компании на американской бирже Nasdaq - $29,1 за одну акцию – всего, таким образом, могут быть проданы акции на сумму $51,3 млн.

Новых акций в связи с данной сделкой выпускаться не будет. Gdev продаст акции, которые были приобретены компанией в начале 2024 г. в ходе процедуры обратного выкупа акций (buy-back). Тогда компания выкупила 8,4% собственных акций, потратив на это $33,1 млн.

После этого Gdev также провела обратное разделение акций. Процедура предполагала обмен каждых 10 акций на одну акцию. Благодаря этому курс акций компании вырос в 10 раз – с примерно $2 до $20 и более. Таким образом, Gdev избежала снижения цены своих акций ниже порога $1, что требуется для продолжения листинга на Nasdaq.

Gdex изначально называлась Nexters. Компания зарегистрирована на Кипре и была создана россиянами Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. Совладельцами компании также являются основатели разработчика мобильных игр Playrix братья Дмитрий и Игорь Бухманы. Основной продукт компании – мобильная RPG hero Wars, также компания выпускает игры Island Hoppers и Pixel Gun 3D.

Как Gdev выходила на Nasdaq и уходила из России

В 2021 г. Nexters осуществила слияние со SPAC-компанией Kismet Acquisition One (Kismet-I). SPAC-компании не имеют активов, но проводят IPO 9первичное размещение акций) с целью слияния с компанией, которая таким образом хочет стать публичной.

У Kismet-I был листинг на бирже Nasdaq. Сумма всей сделки составила $350 млн. Благодаря сделки акции Nexters стали котироваться на Nasdaq.

В 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями Nexters. В 2023 г. Nexters покинула Россию и осуществила релокацию своих сотрудников. Также компания была переименована в Gdev.