Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Техника
|

Сооснователь разработчика мобильных игр с российскими корнями продал свою долю гендиректору

Сооснователь разработчика мобильных GDev Борис Герцовский продал принадлежавшие ему 15,1% акций за $34,13 млн. Покупателем выступил гендиректор компании Андрей Фадеев, который увеличил размер принадлежащего ему пакета до 37%. У самой компании тем временем снижается выручка и число пользователей.

Изменения в составе акционеров GDev

Разработчик мобильных игр GDev (бывший Nexters) сообщил об изменениях в составе акционеров. Гендиректор и председатель совета директоров компании Андрей Фадеев выкупил 15,1% долю в компании у сооснователя компании Бориса Герцовского.

Теперь доля Фадеева в компании увеличилась с 21,9% до 37% акций. Сумма сделки составила $34,13 млн. Из этой суммы $20 млн должно было быть выплачено в момент завершения сделки, $10 млн в первую годовщину сделки и оставшиеся $4,15 млн во вторую годовщину сделки.

birzha_700.jpg
Фото: © AntonMatyukha / Фотобанк Фотодженика
Фадеев имеет гражданство России и Мальты. Герцовский в настоящее время является гражданином Израиля. Ранее Герцовский входил в совет директоров компании.

Кто еще владеет GDev

По состоянию на конец 2024 г., в число крупных акционеров GDev также входил кипрский оффшор Everix Investments, принадлежащий братьям Дмитрию и Игорю Бухманам, основателям другого разработчика мобильных игр Playrix. Данной структуре принадлежало 42% акций.

Краткая история GDev

Компания GDev изначально называлась Nexters и была основана в России. Ее основателями были Андрей Фадеев и Борис Герцовский. Основной продукт компании - мобильная RPG Hero Wars. Также компания разрабатывает игры Island Hoppers, Zombie Miner и Pixel Gun 3D. Компания зарегистрирована на Кипре.

В 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями Nexters. После этого компания ушла из России и была переименована в GDev. В 2023 г. администрация Nasdaq возобновила торги акциями компании.

Финансовые и операционные итоги работы GDev в 2025 году

По итогам 2025 г. выручка GDev снизилась на 4% и составила $404 млн. Расходы на комиссию платформ снизились на 7% и составили $85 млн, расходы на поддержку игр выросли на 12% и составили $57 млн. Затраты на продажу и маркетинг выросли на 10% и составили $35 млн.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) вырос на 87% и составил $79 млн. Свободный денежный поток вырос на 3% и составил $29 млрд. Чистая прибыль выросла в 263 раза до $79 млн.

Объем заказов GDev в 2025 г. снизилися на 13% и составил $351 млн, В том числе продажи от встроенных покупок в приложениях снизились на 12% и составили $331 млн, продажи от рекламы - $20 млн (снижение - 25%). Доля рекламной выручки в общем объеме выручки снизилась на 1,1 процентных пункта и составила 5,7% MPU (количество ежемесячных платящих пользователей) составила 281 тыс. (снижение - 18%), ABPPU (средний заказ на одного пользователя) - $98 (рост - 7%).

На мобильные игры у компании приходится 60% заказов, на настольные - 40%. На Европу и США приходится по 33% заказов, на страны Азии - 19%.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


