Стартап Xsolla, уволивший 150 человек по совету Big Data, ликвидирует главный российский офис

Американская корпорация Xsolla, разрабатывающая сервисы приема платежей в видеоиграх, ликвидирует головной российский филиал в Перми. Как поступят с сотрудниками «Иксолла русский холдинг», неизвестно, но год назад компания скандально прославилась увольнением 150 человек по совету Big Data.

В стадии ликвидации

Американская компания Xsolla, разрабатывающая решения для приема платежей в онлайн-играх, закрывает пермский филиал. Информация о том, что ООО «Иксолла русский холдинг» со 2 июня 2022 г. находится в стадии ликвидации, размещена на «СПАРК-Интерфакс». Председателем ликвидационной комиссии стала Валентина Чемоданова, директор ООО «Иксолла», которое входит в структуру материнской компании. Xsolla официальных заявлений об уходе из России пока не делала.

Судя по данным системы, дочерние организации «Иксолла русский холдинг» ООО «Иксолла», ООО «Иксолла игры» и ООО «Систем проджектс» сейчас являются действующими — общий объем выручки в 2021 г. превысил 2 млрд руб.

Компания с пермскими корнями

Компания Xsolla была основана в Перми в 2005 г. Александром Агапитовым и первоначально называлась 2pay. Сегодня корпорация позиционирует себя как международную компанию по торговле видеоиграми с набором инструментов и услуг, разработанных для игровой индустрии. Так, среди продуктов компании — сервисы push-платежей, магазины внутриигровых продуктов и подписок, цифровые каналы продаж, инструменты для транзакций с виртуальными товарами, программы защиты от мошенничества, конструкторы сайтов и другие.

Корпорация Xsolla, разрабатывающая сервисы приема платежей в видеоиграх, ликвидирует головной российский филиал в Перми

С 2010 г. штаб-квартира Xsolla базируется в Лос-Анджелесе в США, есть офисы в Германии, Южной Корее, на Кипре, в Ирландии, Гонконге, Великобритании, Индии, Сингапуре, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах.

«Как инновационный лидер в области игровой коммерции, мы продолжаем решать вопросы дистрибуции по всему миру, вопросы маркетинга и монетизации, чтобы наши партнеры могли увеличить аудиторию, вовлеченность и доход», — формулируют свою миссию руководители компании на официальном сайте.

Разработчики сообщают, что сейчас Xsolla работает в более чем 200 странах, а ее продукты функционируют на 20 языках и в 130 валютах. Платежные онлайн-сервисы предлагают порядка 700 способов оплаты. Среди партнеров компании — Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, Krafton, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, Scopley, Wemade и другие.

В конце апреля 2022 г. Xsolla представила бета-версию инструмента для разработчиков игр NFT. Инструмент предлагает помощь разработчикам по быстрому и безопасному встраиванию NFT в игровую механику. В этом же месяце Bloomberg сообщил о том, что два инвестиционных банка оценили Xsolla в $3 млрд — столько корпорация будет стоить в случае выхода на биржу.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Иксолла» было зарегистрировано в Перми 24 мая 2011 г. Как сообщает «Контур.фокус», по итогам 2020 г. организация получила выручку в 5,1 млрд руб., чистая прибыль при этом составила 10,9 млн руб.

Скандал с увольнениями

Что будет с сотрудниками пермского филиала Xsolla пока неизвестно, хотя в марте «Коммерсант» писал о том, что Xsolla собирается перевезти некоторых сотрудников российского офиса в Малайзию. При этом в корпорации утверждали, что переезд планировался в течение года — задолго до начала спецоперации на Украине. Перевод сотрудников потребовался для того, чтобы выстроить бизнес на новом рынке.

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При этом Xsolla летом 2021 г. отметилась довольно специфической кадровой политикой, одномоментно избавившись от 150 сотрудников по всему миру, которые не всегда находились на рабочих местах на «удаленке». Такое радикальное решение руководители компании приняли на основании анализа их рабочих коммуникаций в интернете – в сервисах Jira, Confluence, Google, чате, документах и различных дашбордах.

Отдельные сотрудники получили электронные письма, подписанные гендиректором компании Александром Агапитовым, в которых тот назвал их невовлеченными и малопродуктивными.

«Иными словами, вы не всегда присутствовали на рабочем месте тогда, когда работали удаленно, – отмечалось в письме. — Мы поможем вам найти хорошее место, где вы будете получать еще больше, а работать еще меньше».

В сентябре 2022 г. Роструд по просьбе депутата Игоря Сапко провел проверку компании Xsolla, которая показала, что массовых увольнений в компании не было, но были нарушения в оформлении трудовых договоров.

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Спустя полгода Агапитов покинул должность гендиректора, его преемником стал Константин Голубицкий, ранее занимавший в Xsolla пост главного технического директора (СТО).