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«Корус консалтинг» выпустила обновление платформы «Спутник ECM»

ГК «Корус консалтинг» выпустила обновление платформы «Спутник ECM». Теперь пользователи решения могут автоматизировать бизнес-процессы по работе с финансовой и кадровой документацией. Блоки входят в базовую лицензию платформы.

В состав базовой лицензии платформы вошли два новых блока: «Кадровые документы» и «Финансовые документы». С ними пользователи системы могут работать с кадровой документацией для приема и увольнения сотрудников, оформления командировок и подписания локальных нормативных актов, а также с финансовой первичной документацией, которой можно обмениваться с контрагентами через «Контур диадок», других операторов ЭДО или напрямую через личный кабинет «Спутник ECM».

Также разработчики интегрировали решение с популярными облачными платформами Google Docs, «Р7-офис» и Onlyoffice. Это позволяет редактировать документы в режиме онлайн без необходимости выгружать их из системы для работы во внешних редакторах.

Расширены и возможности сравнения файлов: теперь можно сопоставлять документы в разных форматах, в том числе нередактируемых (например, исходник договора в Word с его подписанной версией в PDF).

Обновление также коснулось визуального конструктора: появилась настройка правил отображения (карточек) и возможных действий (согласовать, подписать, ознакомиться и прочих) с кастомными типами документов для мобильной версии. Появилась возможность формировать статистические и аналитические отчеты, расширилась функциональность конструктора договоров и инструмента для создания печатных форм (например, листов согласования, конвертов и тому подобного).

«Наша задача — охватить одним инструментом все связанные с документами процессы внутри компании. Новое обновление платформы — еще один шаг в этом направлении. Новая функциональность закроет работу с кадровыми и первичными финансовыми документами в базовой версии нашего решения. Мы планируем и дальше развивать систему, добавляя новые инструменты для настройки пользовательского интерфейса и улучшения UI визуальных конструкторов и множество других востребованных пользователями процессов)», — сказал Павел Перов, руководитель направления «Спутник ECM» ГК «Корус консалтинг».

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